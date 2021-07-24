Хорватия и Черногория усиливают карантин в разгар туристического сезона

Хорватия и Черногория несмотря на попытки сохранить летний туристический сезон усилили карантин из-за роста числа инфицированных COVID-19. Хорватия объявила о запрете собрании большого количества людей без вакцинации, а Черногория – о закрытии ночных клубов и дискотек.

Об этом сообщило агентство Associated Press. Отмечается, что туризм является ключевым для экономик обеих стран. А потрясающие побережья Адриатического моря и острова Хорватии – излюбленным местом туризма для гостей со всей Европы. Поэтому обе страны надеются, что благодаря небольшим изменениям смогут удержать летний сезон на удовлетворительном уровне.

Так, в пятницу, 23 июля, Хорватия сообщила, что со следующей недели в стране будет запрещено собрание более 50 человек, если у них нет прививки от COVID-19. Для более масштабных мероприятий установлен лимит в тысячу человек. На них будут допускать только тех, кто имеет сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

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Власти страны заявили, что за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 резко возросла, особенно наблюдается всплеск новых случаев с более агрессивным штаммом Дельта. Поэтому для туристов из Великобритании, Кипра и России введены более жесткие въездные мероприятия.

"Этими мерами мы хотим не допустить, чтобы страны начали вводить ограничения по всей Европе для людей, которые возвращаются из Хорватии", - сказал министр внутренних дел Давор Божинович.

Черногория заявила, что временно закроет ночные клубы и запретит проведение дискотек. Страна надеется возобновить работу клубов 2 августа, но только для вакцинированных гостей и тех, кто переболел коронавирусом.

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