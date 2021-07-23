Швеция откроет границы для украинских туристов: названа дата

Швеция объявила об открытии въезда для туристов из Украины. Текущие ограничения будут отменены с 26 июля.

Об этом говорится на сайте шведского правительства. Такое решение было принято 22 июля.

"Жители Украины будут освобождены от запрета на въезд", – говорится в сообщении.

При въезде в Швецию украинцы, которым исполнилось 18 лет, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, проведенный в течение последних 48 часов.

Украинские сертификаты о вакцинации Швеция пока не признает. Признаются сертификаты, выданные только в странах ЕС/ЕЭП, Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.

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Также Швеция признает вакцины, разрешены ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Это, в частности, вакцина Comirnaty от Pfizer, Spikevax от Moderna, Vaxzevria от AstraZeneca, Janssen, AstraZeneca/SKBio, Covishield, BIBP/Sinopharm, CoronaVac от Sinovac.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в ряд стран Европейского Союза. Для этого не обязательно иметь вакцинацию от коронавируса, достаточно отрицательного ПЦР-теста.