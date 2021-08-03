Городские власти Бердянска не будут убирать медуз с берега – это естественный процесс. Эксклюзивные подробности

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Travel
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Городские власти Бердянска не будут убирать медуз с берега – это естественный процесс. Эксклюзивные подробности

Городские власти Бердянска не беспокоятся о нашествии медуз на берегу, на которых жалуются отдыхающие. Все побережье сдали в аренду и ответственность за чистые пляжи лежит только на частных лицах.

Об этом OBOZREVATEL эксклюзивно рассказал заместитель городского главы по вопросам ЖКХ Василий Федосов. Он назвал нашествие медуз естественным процессом с которым бороться невозможно.

"В городской коммунальной службы фактически нет пляжей, все пляжи розданы в аренду. В частных баз отдыха и лагерей есть попытки выставлять ограждения в море. Но это приносит результат только тогда, когда море спокойное. Как только начинаются волны, то десятки тонн медуз топят сетки ко дну", – эксклюзивно рассказал Федосов.

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По его словам, в договорах аренды не прописано условие об обязательной уборке пляжей от медуз. Власти считают это бесполезным делом, ведь такое количество морских жителей остановить невозможно.

В Азовском море нашествия медуз. Бердянск.
В Бердянске много медуз.

"Я понимаю, что проблема актуальна для всего побережья, но реального выхода нет. Можно вывозить, но это будет одноразовая акция. Это можно сделать на пляже длиной 100 метров, а у нас Бердянская коса протяженностью 20 км. Бывает утром их много, а вечером нет или наоборот. От природы никуда не денешься", – подытожил заместитель городского гловы.

В сети отдыхающие жалуются на пляжи в Бердянске из-за нашествия медуз и советуют украинцам туда не ехать.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • В Приморском Посаде Запорожской области медуз, которых выносит тысячами на пляж, убирают экскаватором.

  • В Кирилловке Запорожской области по состоянию на 1 августа медузы исчезли, туристы купаются в чистом море. Ранее в поселке медуз из пляжей вывозили грузовыми автомобилями.

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