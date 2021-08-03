Городские власти Бердянска не будут убирать медуз с берега – это естественный процесс. Эксклюзивные подробности

Городские власти Бердянска не беспокоятся о нашествии медуз на берегу, на которых жалуются отдыхающие. Все побережье сдали в аренду и ответственность за чистые пляжи лежит только на частных лицах.

Об этом OBOZREVATEL эксклюзивно рассказал заместитель городского главы по вопросам ЖКХ Василий Федосов. Он назвал нашествие медуз естественным процессом с которым бороться невозможно.

"В городской коммунальной службы фактически нет пляжей, все пляжи розданы в аренду. В частных баз отдыха и лагерей есть попытки выставлять ограждения в море. Но это приносит результат только тогда, когда море спокойное. Как только начинаются волны, то десятки тонн медуз топят сетки ко дну", – эксклюзивно рассказал Федосов.

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По его словам, в договорах аренды не прописано условие об обязательной уборке пляжей от медуз. Власти считают это бесполезным делом, ведь такое количество морских жителей остановить невозможно.

"Я понимаю, что проблема актуальна для всего побережья, но реального выхода нет. Можно вывозить, но это будет одноразовая акция. Это можно сделать на пляже длиной 100 метров, а у нас Бердянская коса протяженностью 20 км. Бывает утром их много, а вечером нет или наоборот. От природы никуда не денешься", – подытожил заместитель городского гловы.

В сети отдыхающие жалуются на пляжи в Бердянске из-за нашествия медуз и советуют украинцам туда не ехать.

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