Невозможно зайти в море: туристы жалуются на нашествие медуз в Бердянске. Фото и видео

В сети опубликовали кадры, на которых видно, что популярный Бердянск снова атаковали медузы. Они укрыли побережье и не дают туристам нормально зайти в море.

По словам отдыхающим, живности очень много, поэтому другим туристам сюда не рекомендуют приезжать отдыхать. OBOZREVATEL собрал фото и видео того, что происходит на известном украинском курорте (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Медуз страшно много. Если есть люди, которые решаются ехать или нет на отдых сюда, то лучше не приезжайте! Приехать на море, чтобы сидеть и смотреть на него – это не нормально".

Видео дня

"Дальняя коса – невозможно зайти в море".

"В этом районе купаться невозможно было".

"Купаться надо в гидрокостюме", – пишут отдыхающие в сети.

К слову, туристы, которые гостят в популярном Бердянске, считают, что от нашествия медуз в море нужно избавляться с помощью защитных сеток или же вовсе не трогать их. Некоторые говорят, что это для живности среда обитания и их не стоит убирать.

Отметим, что кроме прямого вреда здоровью человека из-за ожогов щупалец и органического загрязнения водоема, медузы еще выступают мощными конкурентами ценных промысловых рыб, которые, так же, как и медузы, потребляют планктон.

По словам специалистов, распространение медуз может быть связано с увеличением их численности в Черном море. В Азовское море они попадают через Керченский пролив.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Приморском Посаде Запорожской области появилось множество медуз, которых выносит тысячами на пляж. Чтобы обеспечить туристам доступ к воде, живность убирают экскаватором.