Проверенная экоостановка во Львове за 230 грн. Что предлагают туристам экоготели и экокостели в Украине

Отдых с уважением к природе набирает популярности в Украине. Поддержать тенденцию можно останавливаясь в экоотелях и экохостелах, которые есть почти в каждом регионе или городе. Экоостановки в Украине имеют широкий диапазон цен, что позволит вам поддерживать природу относительно кошелька. Если вы до сих пор думаете, что признак экологичности – это отсутствие пластиковой посуды и пластиковых соломинок в коктейле, пора погрузиться глубже в тему эко отелей. Посмотрим, действительно ли гостиницы Украины со статусом Эко заботятся о природе и соблюдают нужные критерии.

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Признаки ЭКО отеля

Для того, чтобы презентовать себя как "Эко" остановку, гостиницы в Украине, как и во многих странах мира, должны пройти сертификацию, включающую следующие критерии и требования:

наличие разработанной программы устойчивого развития;

экологическое энерго и водопотребление;

уменьшение объема отходов и программы переработки;

использование экоматериалов в строительстве и интерьерах

В общей сложности список критериев может насчитывать более 70 пунктов, однако для получения сертификата должна быть проведена работа в четырех основных направлениях. Наличие сертификата и соблюденных пунктов должно быть указано на официальном сайте каждого экоготеля.

Остановки в экоготелях и экохостелах, которые могут вас приятно удивить

В поисках экоостановки в Украине можно попасть, как на сертифицированные отели, так и локации, которые выбрали для себя эконаправление и предлагают присоединиться к их инициативе. Своими экоготелями может приятно удивить не только Западная Украина, хотя количественное преимущество экоостановок находится именно там.

Экоготель Золотой Берег – Чернигов

Гостинично–ресторанный комплекс "Золотой берег" работает, как база отдыха среди живописной природы. Дома из цельного бруса, деревянные беседки и экологическая мебель в интерьерах подарят возможность вдохнуть полной грудью без вреда для здоровья. Отель предлагает несколько вариантов размещение в домиках, рассчитанных от 2 до 6 человек, а также разнообразные гостиничные номера. Приятным моментом станет включение беседки и мангала в бронирование номера, а также возможность включения завтрака. Ресторан предлагает широкое меню. К сожалению на сайте не указана экологичность продуктов, но вы можете проверить это лично. Цены на стандартные двухместные номера начинаются от 1000 грн в сутки, а двухместный коттедж можно забронировать за 1500 грн/сутки.

Горный экоготель IZKI Eco Resort

Комплекс отдыха в Карпатах IZKI Eco Resort предлагает своим гостям окунуться в природу с головой. Экологичность вашего отдыха будет измеряться пейзажными картинами в окне номеров, экологичными интерьерами, максимально природными туалетными принадлежностями в ванной комнате и продуктами с собственной фермы на завтрак, обед и ужин.

Отель располагает удобным расположением к горным подъемникам, что делает его желанной локацию для лыжного отдыха в Карпатах. В отеле работает спа–центр, где используются органические средства для восстановления вашего тела. Вы можете выбрать для остановки уединенные шале и коттеджи или отдать предпочтение комфортным номерам. Цена за двухместный номер в декабре стартует от 1800 грн в сутки. Органический завтрак уже включен.

Eco Hostel DROVA – Львов

Современный и комфортабельный, экохостел "Дрова" развеивает мифы и стереотипы об условиях хостелов. Удобное расположение к популярным аттракциям Львова делает локацию еще более привлекательной. Использование натуральных материалов в дизайне интерьеров, программы экономичности электроэнергии и воды, использование пуховых подушек и белья из натуральных тканей позволят и вам приобщиться к экологическим инициативам. Пользуйтесь общей зоной отдыха, чтобы интересно провести время, рестораном или общей кухней, чтобы остаться в рамках своего бюджета и камерой хранения вещей, чтобы сэкономить на проживании и разместиться на одной из двухэтажных кроватей всего за 230 грн/ночь.

Остановка в экотелях Украины – это возможность внести свой маленький вклад в большое дело. Раньше мы рассказывали об интересном однодневном маршруте от Каменец–Подольского и кому не стоит лезть в чугунные чаны с минеральной водой.