Германия заявила об открытии границ для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС

В Германию с 25 июня смогут попасть иностранные туристы, которые полностью вакцинировались против COVID-19. Речь идет о путешественниках из стран, не входящих в Европейский Союз.

Однако правительство ФРГ решило сделать исключение для государств, в которых наблюдается вспышка коронавируса. Пересечение границы лицами, проживающими в таких странах, пока что останется ограниченным. Как передает Reuters, решение об открытии границ было принято в четверг, 17 июня.

Министерство внутренних дел Германии уточнило: туристы, которым потребуется документ об иммунизации, должны получить последнюю необходимую дозу вакцины за 14 дней до поездки.

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Препарат должен быть одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам. На 18 июня это четыре вакцины: Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

"Поездки и туризм, таким образом, снова становятся возможными для вакцинированных людей", – отметили в министерстве иностранных дел Германии.

В настоящее время в страну допускаются только те, у кого есть исключительные причины для поездки.

Добавим, сама Германия по состоянию на 16 июня занимала шестое место в мире по количеству использованных доз вакцин против COVID-19 (более 63,6 млн), уступив Китаю, Соединенным Штатам, Индии, Бразилии и Великобритании. Об этом свидетельствуют данные портала lab.gedidigital.it.

Карта распространения коронавирусной болезни в мире:

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина также изменила правила въезда. С 17 июня государственную границу на въезд запретили пересекать иностранцам и лицам без гражданства, если у них нет страховки, покрывающий расходы на лечение COVID-19 и обсервацию. О других правилах, действующих в стране, читайте по ссылке.