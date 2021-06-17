Украина изменила правила въезда: какие COVID-документы нужны иностранцам

В Украине запретили пересекать государственную границу на въезд иностранцам и лицам без гражданства, если у них нет страховки, покрывающий расходы на лечение COVID-19 и обсервацию. При этом предусмотрены исключения.

Изменения правил связаны с переходом страны в "зеленую" зону эпидемической опасности. Новые нормы вступили в силу 17 июня, сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Как уточнила пресс-служба, изменения утверждены постановлением Кабинета министров от 16 июня.

Обязательный полис (свидетельство, сертификат) страхования должна выдать страховая компания, зарегистрированная в Украине, или же иностранная, но которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории нашей страны.

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Право на въезд без страховки получили:

иностранцы или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;

лица, признанные беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите;

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

военнослужащие государств-членов НАТО и программы Альянса "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.

Тесты остались обязательными для некоторых категорий. Так, в Украину не смогут попасть иностранцы и лица без гражданства, у которых нет отрицательного результата ПЦР-тестирования или же экспресс-теста на определение антигена COVID-19. Исследования нужно провести не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы. Вместо теста можно предъявить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Исключения из этой нормы совпадают с категориями лиц, которым не нужна COVID-страховка, однако тесты также не будут требовать у иностранцев и лиц без гражданства, не достигших 12 лет.

Страховка обязательна и для пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Крыма.

Не подпадают под это требование:

иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;

работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

"Стоит отметить, что во время действия в Украине "зеленого" уровня эпидемической опасности из постановления исключено подпункты, которые предусматривали необходимость использования приложения "Вдома" определенными категориями лиц после пересечение государственной границы Украины", – сказано в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине действие адаптивного карантина из-за пандемии коронавируса продолжили до 31 августа. Но учитывая, что сейчас все регионы страны находятся в "зеленой" зоне эпидемической опасности, украинцам обещают ослабление определенных ограничений.