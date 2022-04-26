Европейские туристы поставили ультиматум: в турецких отелях не должно быть россиян – Turizmgazetesi

Представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил гостиницам Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить бронь всех туристов из России.

Об этом пишет газета Turizmgazetesi. Такое решение было вызвано санкциями против РФ.

В письме, отправленном гостиницам финансовым менеджером Tantur Travel AŞ Чезми Озканом, говрится: "Цель этого письма – сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited приостановлены. Действие контракта приостановлено в соответствии со статьей 9 контракта, подписанного между вашим отелем и Tantur".

Видео дня

Пока такая ситуация действует до 31 мая, затем 20 числа каждого месяца будет поступать информация об отмене следующего месяца.

Речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, следует выселить. Это требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в гостиницах, где будут проживать их клиенты, не было россиян.

Издание уточняет, что путешественники-дикари из Европы также требуют от гостиниц прекратить работать с россиянами.

Тем временем российское отделение компании TUI в Турции Tantur было закрыто, а сотрудников уволили, а компьютеры заблокировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская блогерша под ником Safargalya пожаловалась на "притеснения" в Греции из-за паспорта гражданина Российской Федерации. Инфлюэнсерша заявила, что ей дали место в самолете возле туалета, хотя в салоне было много свободных сидений.

Добавим, порноактриса из России Любовь Бушуева, более известная как Лола Тейлор, столкнулась с проблемами во Франции. Она не смогла снять жилье из-за санкций, поэтому вынуждена была просить фанатов о помощи.