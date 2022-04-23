'Че делать, бл*ть?' Российская порноактриса пожаловалась на проблемы с арендой жилья во Франции из-за санкций

Российская порноактриса Любовь Бушуева, более известна, как Лола Тейлор, пожаловалась своим подписчикам на то, что не может арендовать жилье во Франции из-за введенных санкций против россиян. Девушка обратилась к поклонникам за помощью, чтобы кто-то помог ей снять жилье, поскольку ее банковские карты Visa и MasterCard остановили работу в РФ.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Боже, яке кончене". Напомним, что развязав войну в Украине, страна-агрессор столкнулась с веденными жесткими ограничительными мерами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Очень срочно нужно арендовать квартиру во Франции. Но, я не знаю как… Положение безвыходное. Я никогда не была в таком безвыходном положении, я всегда могла урегулировать, решить все свои проблемы, но сейчас я не знаю, что делать, бл*ть. У меня уже билеты, у меня все есть, но у меня нет жилья, я не могу его арендовать, еб*ть…Че делать, бл*ть?", – пожаловалась Лола Тейлор.

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Также порноактриса использовала Instagram-маску с "кровавыми слезами" и заявила, что у нее именно такое сейчас состояние, как показывает фильтр в соцсети.

Добавим, что из-за войны в Украине многие мировые компании в знак протеста ушли из России, поскольку не поддерживают политику Кремля и ужасные действия российской армии. Среди них: Amazon, Microsoft, Apple, магазины H&M, Nike, Chanel, Zara, Bershka и другие; также автомобильные бренды Audi, BMW, Mercedes, Rolls-Royce и другие; продукты – Coca-Cola, Nestle, McDonald's, Starbucks и другие; а также Netflix, Sony, Warner Bros, IKEA, Swarovski и мнодество других.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что российская блогерша Дина Перу пожаловалась своим подписчикам, что из-за введенных санкций в России не может улететь в Перу (Южная Америка).