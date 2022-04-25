Посадили возле туалета. Российская блогерша пожаловалась на 'притеснения' в Греции из-за паспорта

Российская блогерша под ником Safargalya пожаловалась на "притеснения" в Греции из-за паспорта гражданина Российской Федерации. Инфлюэнсерша заявила, что ей дали место в самолете возле туалета, хотя в салоне было много свободных сидений.

"Звезда" социальных сетей добавила, что отношение греков к туристам резко меняется, когда они видят, что перед ними россиянин. Об этом она рассказала в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Safargalya поделилась, что в последнее время постоянно летает между странами и живет за границей в отелях, поэтому заметила изменения в отношении иностранцев к гражданам России.

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В частности, ярче всего это проявляется в общении с греками, народ которых, кстати, в большинстве своем поддерживает украинцев в несправедливой и жестокой войне, развязанной диктатором Путиным.

"А еще я заметила, что в Греции к тебе все приветливы, пока не увидят цвет твоего паспорта. Посадили возле туалета, хотя в самолете было много свободных мест", – заявила она, добавив фото своего места.

Несмотря на это, блогерше удалось сохранить хорошее настроение, заселиться в отель и продолжить заниматься своей деятельностью в Instagram, который, между прочим, признан экстремистской организацией в РФ.

Как известно, после нападения России на Украину в Афинах (Греция) прошла масштабная акция против путинского режима. Люди вышли на нее с сине-желтыми флагами и спели гимн Украины.

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