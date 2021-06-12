Египет или Черногория: куда лучше поехать, сравнение цен и достопримечательностей. Фото и видео

Поплавать в водах Красного моря и полюбоваться кораллами и разнообразными рыбками в Египте успели многие украинцы. Однако, в Черногорию мало кто летал, поскольку курорты Боко-Которской и Барской ривьеры были не настолько популярны, как Шарм-ель-Шейх и Хургада.

Сейчас, когда Черногория приглашает невакцинированных туристов без ПЦР-тестов, эта страна начала конкурировать с жарким Египтом с его обязательным тестированием на коронавирус перед прибытием. OBOZREVATEL решил разобраться, какие есть плюсы и минусы в каждой из этих стран, и куда лучше поехать.

Условия въезда

Если вы собираетесь посетить Египет летом, учтите, что на большинстве курортов страны стоит сильная жара, днем – 40 градусов и выше. Так, для въезда в страну понадобится справка о негативном результате ПЦР-теста на английском, с мокрой печатью, подписью врача и с QR кодом или со штрих-кодом.

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Если турист не успел сдать тест на территории Украины, он может сдать тест по прилету в аэропорту, стоимость теста 855 грн.

Также египетские власти снова начала взимать въездной визовый сбор. Теперь каждому туристу придется заплатить $25 – онлайн или по прилету в аэропорт.

Жилье

На морских курортах Египте не стоит выбор: снимать квартиру или остановиться в отеле, поскольку для туристов есть только отели. Так, можно выбрать номера на свой вкус: двухзвездочные, трехзвездочные и выше. Гостиницы и отели с тремя звездами обычно находятся на второй-третьей линии от берегова.

Самый бюджетный тур в Египет с перелетом и проживанием в недорогом отеле обойдется в 12 244 грн, а уже в пятизвездочном отеле с системой "все включено" – от 800 до 1000 долларов за двоих.

Питание

Одно из несомненных преимуществ отдыха в Египте является то, что большинство отелей здесь работают по системе "Все Включено". Это означает, что в вашу путевку включено трехразовое питание и неограниченные алкогольные и безалкогольные напитки в течение всего дня.

Отметим, что в самых дешевых отелях качество питания и алкогольных напитков оставляет желать лучшего.

Пляжи

Самые популярные курорты Египта: Хургада и Шарм-эль-Шейх отличаются друг от друга пляжами и заходом в море. Если в первом они песчаные возле берега, то во втором – они с коралловым рифом, поэтому у большинства отелей есть понтоны и вход в море иногда возможен только с них. Платить за зонтики и шезлонги не нужно, они входят в стоимость путевки.

Аренда авто

Египтяне хаотично ведут себя на дороге, не придерживаются правил дорожного движения и в любой приключившейся ситуации смогут сделать виноватым именно вас. Так что лучше воспользоваться услугами такси либо общественным транспортом.

Если вы все же хотите полюбоваться закатом в пустыне из окна авто, аренда в сутки обойдется около 50 долларов в день, цена с нанятым водителем может возрасти до 350 долларов. Заключив контракт на ограниченный километраж (и взяв при этом Opel Corsa либо Mitsubishi Lancer), вы заплатите за сутки порядка 35 долларов за при недельной аренде.

Морские курорты и достопримечательности

Пляжи Шарм-эль-Майя расположены на юго-западе Шарм-эль-Шейха. Здесь можно как и позагорать, так и прогуляться по рынку Old Market или посидеть в колоритном кафе в Старом городе. С местной пристани отходят яхты, следующие в заповедник "Рас-Мохаммед".

Также из Шарм-эль-Шейха можно поехать к горе Моисея. Считается, именно здесь пропрок Моисей получил от Господа скрижали с десятью заповедями. А у подножия горы стоит монастырь Святой Екатерины, который считается древнейшим в мире.

Также туристов часто возят гиды на Soho Square Sharm el Sheikh. Здесь есть много ресторанов, кафе, баров, фонтанов и магазинов. Можно сделать фото возле световых инсталляций и просто погулять или покурить кальян.

Условия въезда

Черногория сняла все ограничения для отдыхающих, в том числе ПЦР-тестирование. Для посещения Черногории страховка не обязательна. Однако, приобрести ее будет не лишним, поскольку медицина в стране довольно дорогая. От врачей легко можно получить счет на несколько сотен, а то и тысяч евро.

Жилье

Цены в Черногории очень зависят от местоположения и города. Если это чисто туристический город вроде Будвы или Святого Стефана – цены будут выше. Если это менее популярный у туристов город вроде Тивата, Герцег-Нови, Подгорицы или Бара – цены будут заметно ниже.

Среди популярных туристических курортов, самые высокие на наш взгляд цены сейчас в Бечичах, Рафаиловичах, Пржно, Милочере и Которе. Самостоятельные путешественники могут подобрать отель или апартаменты четко под свои предпочтения. Для этого удобно пользоваться международными сервисами вроде AirBnB или Booking.com.

Можно снять комнату на вилле за 20-30 евро в день, а можно найти вполне комфортные апартаменты за 80-120 евро. Без проблем можно арендовать и полноценную виллу с бассейном или элитные апартаменты, но это уже будет стоить от 200-300 евро в сутки.

В бюджетных отелях можно снять номер за 15-20 евро, но условия будут так себе. Более приличный в среднем сегменте будет стоить 40-50 евро.

Если будете жить в апартаментах или частном секторе, надо самостоятельно оплатить туристический налог и пройти процедуру регистрации.

Питание

Практически в любом городе находится множество уютных ресторанчиков и небольших магазинов. Цены правда, довольно высокие, курортные. Но есть и плюс. Валюта Черногории – евро, что позволяет избежать проблем с обменниками и лишних потерь на конвертации денег.

Так, в Черногории можно питаться как и фастфудом, так и комплексными обедами за 5 евро с человека. Можно покупать еду в супермаркетах IDEA и Voli и готовить самим. Обеды и ужины в ресторанах будут стоить уже 30 евро.

В Черногории очень популярны мясные магазины (месары), где прямо при Вас могут приготовить мясные рулетики, мясо на гриле, шашлыки, стейки и т.д.

Пляжи

Есть пляжи с более-менее пологим входом: Славянский пляж и пляжи Могрен в Будве или галечный пляж Жаница.

В то же время бетонные пляжи Херцег Нови, Тивата, Пераста и некоторых других городов окажутся не лучшим вариантом для отдыха с детьми.

Частных пляжей как в Египте нет, поэтому лежаки придется брать в аренду за 8-15 евро в зависимости от популярности пляжа.

Аренда авто

В Черногории автобус если и забирает туристов-пакетников из аэропорта, то не всегда доставляет прямо к отелю. Удобнее бронировать свой трансфер, чтобы не попадать в такие ситуации. Популярными сервисами в стране являются Kiwitaxi.ru и Olimpus.me. Они отличаются только вариантами авто и ценами на них. Например, трансферы из Тивата в Будву на этих сайтах стоят от 22-25 евро.

Передвигаться по стране можно на автобусах по 3-15 евро за билет, а можно пользоваться трансферами и покупать групповые экскурсии в среднем за 40 евро. Комфортнее всего ездить на индивидуальные экскурсии, которые стоят в среднем 250 евро за машину с гидом.

Вместо экскурсий можно арендовать автомобиль. Для этого в стране работает сайт Myrentacar.com, который уже собрал все надежные прокатные конторы. Стоимость аренды начинается от 20 евро в сутки. Стандартный депозит составляет всего 100 евро, и его можно оставить наличными. Но есть и прокаты, у которых автомобили сдаются без залога.

Морские курорты и достопримечательности

В Черногории можно полюбоваться красивейшим заливом Европы, прокатиться на катере среди гор, посетить Голубую пещеру, посмотреть горы и каньоны и увидеть парк, состоящий из первозданного леса. Также можно приобщиться к религии, посетив всемирно известные монастыри Острог и Цетинье, Морача и церковь Госпа от Шкрпела.

Ранее OBOZREVATEL сравнивал цены на отдых в Албании и Турции и особенности этих стран. Кроме того, мы писали о самых популярных морских курортах Египта: Хургада и Шарм-эль-Шейх, которые сильно отличаются друг от друга пляжами и заходом в море.