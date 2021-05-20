Египет начал брать плату с туристов за визы

В Египте возобновили плату за визы для туристов. Теперь при въезде в страну нужно платить 25 долларов – онлайн или по прилету в аэропорту.

Также введена плата за въездные визы в страну в портах в Красном море, Южном Синае, Луксоре и Асуане, сообщает Egypt Independent.

Работники туристических компаний Красного моря призывают продлить период льгот до начала следующего зимнего сезона, чтобы способствовать развитию туризма, который пострадал в результате вспышки COVID-19.

В целом в период пандемии в Египте побывали путешественники из более 20 стран. В конце 2020 года, когда многие европейские страны объявили локдауны, на курортах Хургады насчитывали до 90% туристов из Украины.

А в ближайшее время россияне могут вновь заполонить египетские курорты – РФ открывает прямые рейсы в Хургаду, а позже и в Шарм-эль-Шейх. В результате цены на отдых в этой стране, по прогнозам участников туристического рынка, взлетят на 10-20%.

В то же время из-за отсутствия россиян на турецком побережье цены там снижаются. Пляжи на половину пустые, а аквапарки практически свободны.

Как сообщал OBOZREVATEL, самые популярные курорты Египта: Хургада и Шарм-эль-Шейх отличаются друг от друга пляжами и заходом в море. Если в первом они песчаные и мелководье возле берега, то во втором – они с коралловым рифом, поэтому у большинства отелей есть понтоны и вход в море иногда возможен только с них.