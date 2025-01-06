Иностранные туристы, несмотря на войну, выбирают Буковель для зимнего отдыха. Почему и за что?

Горнолыжный курорт Буковель – популярная зимняя локация Украины для лыжного отдыха. Ежегодно количество туристов Буковели увеличивалось на несколько процентов. До полномасштабного вторжения процент иностранных туристов составлял от 30 до 50%. В первые годы полномасштабной войны эти показатели сошли на нет. Сезон 2023/2024 показал, что иностранцы готовы возобновить свои поездки в Буковель, несмотря на угрожающую ситуацию. Довоенные отметки не достигнуты, но начало зимнего сезона 2024/2025 довольно активное и насыщенное. Напомним, в этом году подъемники на горнолыжном курорте Буковель заработали 12 декабря.

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Что есть в Буковеле и нет на других горнолыжных курортах

Буковель сложно сравнивать с другими горнолыжными курортами в Украине. Разве что Драгобрат может похвастаться высшим уровнем красочных панорам. Разнообразием и уровнем услуг горнолыжный курорт Буковель обходит даже популярные зарубежные локации, такие как Закопане в Польше или некоторые курорты в Австрии. Что есть в Буковеле и нет на других горнолыжных курортах Украины рассказываем дальше.

Развитая инфраструктура и широкий выбор услуг

Буковель славится своей развитой инфраструктурой: магазины, кинотеатры, рестораны, спа, детские комнаты, множество видов активного зимнего отдыха. Практически любое развлечение, о котором вы мечтаете, можно найти и заказать в Буковеле. Катались на лыжах с участием вертолета? Нет? Это может стать вашим следующим достижением в Буковеле. Сноуборды, снежные велосипеды, снегоходы, тюбинг, лошади и т.д.

Вы можете поехать на курорт в домашних тапочках и найти все необходимое для комфортного лыжного отдыха или никогда не стоять на лыжах, но благодаря лыжным школам достичь хорошего уровня в течении отдыха.

Благодаря развитой инфраструктуре и широкому списку услуг впечатления в Буковеле может получить каждый в соответствии с возрастом, мечтами, финансовыми возможностями и осведомленности.

Курорт Буковель уделяет особое внимание детям. Во время зимнего сезона действуют лыжные школы с групповыми и индивидуальными занятиями для детей, разнообразные игровые площадки, где детей можно оставить под присмотром няни, а также развлекательные программы как под открытым небом, так и ресторанах и отелях.

Качество трасс и количество подъемников

Трассы Буковеля сравнивают по качеству с трассами лучших лыжных курортов Австрии. Горнолыжный курорт Буковель единственный в Украине оснащен снежными пушками для всех трасс, что позволяет открыть сезон лыж уже в конце ноября или начале декабря и закрыть в конце апреля. Трассы освещаются, патрулируются и отвечают высоким стандартам.

Трассы Буковеля расположены на трех вершинах и обслуживаются 16 многофункциональными подъемниками и мультилифтом. Трудно представить, но через час выдержки в состоянии обслужить более 3 000 лыжников. Лыжные спуски курорта Буковель имеют суммарную вместимость в 12 000 человек одновременно. Большинство спусков красного уровня сложности и довольными остаются как новички, так и профессионалы.

Широкий ценовой диапазон и многообразие аренды жилья

Если говорить об отелях самого курорта Буковель, ценовой диапазон за двухместный номер может варьироваться от 1 600 грн до 20 000 грн и выше. Все зависит от уровня гостиницы, списка предоставляемых услуг, близости подъемников и уровня роскоши и наполнения номера. А возможность посещать Буковель из соседних селений открывает опцию бюджетного отдыха. Такая же ситуация с магазинами, кафе и ресторанами. Широкая гастрономическая сцена позволяет снять апартаменты и готовить самостоятельно или заплатить большую сумму и отдыхать с 3–разовым питанием в отеле или питаться по VIP ресторанам.

Иностранные туристы часто предпочитали Буковель к полномасштабному вторжению, так как могли получить более высокий уровень горнолыжного отдыха дешевле. Ведь курорты Австрии значительно дороже, учитывая курс валют. И сейчас это одна из причин возвращения иностранных туристов в Буковель, даже не смотря на существующую угрозу и продолжение полномасштабной войны.

Климат

Мягкий климат Буковеля не просто плюс для зимних туристов. Горы расположены так, что сильный ветер – это редкость. Если принять к сравнению Драгобрат, то риск попасть в неудобные погодные условия в разы больше, чем в Буковеле. Средняя зимняя температура составляет до – 5 градусов Цельсия, что очень комфортно для лыжников. Январь считается самым холодным месяцем на курорте.

Что может негативно повлиять на ваш отдых в Буковеле

Всем не угодишь. Но курорт Буковель действительно имеет недостатки, которые могут испортить ваш зимний отдых. К примеру, очереди и цены на подъемники. В жаркий сезон вы можете простоять в очереди у подъемника около 40 минут. Это может не как раздражать, ведь цена абонемента от 1 000 до 2 200 грн, даже разового проезда в 350 грн довольно значима для украинцев. Есть несколько вариантов избежать столь приятных впечатлений. Вы можете выбрать катание на трассах не в час пик. Это может быть раннее, обеденное или вечернее катание.

Ваш отдых в Буковеле будет действительно неприятным, если вы хотите хороший уровень жилья или еды за "три копейки". Уезжая отдыхать в Буковель лучше осмотреть цены в заведениях питания, тщательно продумать аренду жилья и максимально продумать, как вы хотите построить бюджетный отдых. переплатить за отель и получить дополнительные впечатления и услуги, чтобы ваш отдых складывается не только с лыж. Например, можно взять номер в отеле с бассейном, добавить эту опцию отдельно к отдыху будет дороже.

Травмирование может стать еще одной причиной неудачного отдыха и больших денежных затрат. Все иностранцы имеют горнолыжное страхование, поэтому рекомендуем и вам оформить этот вид защиты перед отдыхом.

Тщательно продумайте доезд к курорту, если вы нацелены ехать по городскому транспорту. Следует заказать трансфер из отеля или четко составить план с расписанием автобусов.

Горнолыжный сезон в Буковеле 2024/225 начат. Желаем хорошего отдыха без тревог. Вам будет интересно узнать о горнолыжном страховании в Украине и сколько стоит коттедж в Карпатах в новогоднюю ночь.