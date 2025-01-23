Чем занять детей в Буковеле, кроме лыж, тюбинга и телефонов. Лучшие варианты семейных отелей

Зимний отдых в Буковеле с детьми по умолчанию включает в себя лыжи и тюбинг. Но не всегда происходит так, как задумано. Часто дети совсем не готовы к катаниям более 30 минут, а после первого синяка на горке и вовсе хотят вернуться домой. Перед тем, как планировать семейную поездку на зимний курорт, узнайте, какие альтернативные развлечения может предоставить Буковель, чтобы заинтересовать и удивить детей любого возраста.

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Для самых маленьких от 0 до 3 лет

Ехать на горнолыжный курорт с младенцем – это катание по очереди, еда по очереди, в общем–то все развлечения по очереди. Хорошо, если удалось прихватить бабушку под предлогом: подышишь свежим воздухом, отдохнешь. Но бабушки уже в курсе, к чему идет речь.

Курорт Буковель предлагает услуги нянь и сиделок для самых маленьких в зависимости от потребностей ребенка и взрослых. Оставить ребенка с няней можно: почасово, на полдня (день/ночь), 24/7, несколько дней. Вы можете выбрать няню с медицинским образованием или англоязычную няню в зависимости от потребностей ребенка.

Услуги нянь на курорте Буковель предоставляет компания "Няня", которая сотрудничает с курортом уже более 9 лет. Вы можете выбрать няню для малыша в Полянице, Яремче и Татарове, а также договориться о выезде няни в любой город Украины.

Связаться с компанией можно через любую гостиницу горнолыжного курорта Буковель во время бронирования номера или отдыха. За раннее бронирование няни предоставляется скидка.

От 3 до 10 лет

Дети активного возраста стремятся к движению и выплеску энергии, но это не всегда о лыжах, где нужно внимание и силы, чтобы улучшать навыки. Чтобы на горнолыжном курорте было весело не только взрослым, семейные отели в Буковеле добавляют к зимним развлечениям на свежем воздухе:

бассейны;

игровые комнаты для детей от 4 лет;

игротеки с игровыми автоматами для детей всех возрастов;

анимационные программы в игровых комнатах и ресторанах;

VODA CLUB – для релакс-отдыха на воде и в воде. Лучше всего для детей от 0 до 100 лет.

Вы также можете заменить лыжи тюбингом, катанием на санках и лепкой снежной бабы прямо на зимней игрушечной площадке рядом с отелем. Добавьте к приключениям такое интересное место, как "Перевернутый дом" (трасса Яремче–Буковель).

На территории курорта Буковель работает детский сад phoenix.kids.bukovel. Здесь можно занять ребенка от 4 до 7 лет. Разнообразные мастер-классы, кружки пения и танцев, анимационные праздничные программы и много интересных развивающих занятий.

Лыжная школа Буковеля проводит занятия для детей от 3 лет. Под наблюдением инструктора ваш ребенок будет в восторге от личных достижений.

Чем занять подростков в Буковеле

Второй стороной медали могут стать подростки, желающие приключений и развлечений круглосуточно и желательно без присмотра. Если второе невозможно, потому что все дети до 18 лет должны быть под наблюдением взрослых, однако почти круглосуточные приключения можно устроить.

сноуборд–парк;

экскурсии на снегоходах;

джип туры;

зиплайн;

тюбинг с высокой горки;

огромные качели на высоте;

конные прогулки;

спуск по единственной в Украине санной трассе SPEED FUN

троллейная переправа на смотровой площадке, рядом с кафе "Переправа";

BIKE ZIP – покатайтесь велосипедом по подвесной канатной дороге;

прогулка на собачьей упряжке и фото с хаски;

горные квадроциклы;

этно-парк "Гуцул Ленд".

Не забудьте добавить отель с дискотекой на крыше под драйвовую музыку лучших ди-джеев.

Лучшие семейные отели в Буковеле

Мы подобрали для вас несколько отличных вариантов семейного отдыха в Буковеле с развлечениями как снаружи, так и на территории отеля.

Hotel Bellavista & Spa – спа будет включено в проживание, поэтому вы можете чередовать катание на лыжах с релаксом в бассейнах и джакузи.

– спа будет включено в проживание, поэтому вы можете чередовать катание на лыжах с релаксом в бассейнах и джакузи. Отель "Тавель" – огромная игровая комната на территории отеля с лабиринтами и бассейном с шарами.

– огромная игровая комната на территории отеля с лабиринтами и бассейном с шарами. Whiteberry hotel – на детской площадке можно придумать множество зимних игр, а в общем зале можно поиграть в дартс.

– на детской площадке можно придумать множество зимних игр, а в общем зале можно поиграть в дартс. Отель "Буковель" – удобное расположение к лучшим детским и взрослым развлечениям.

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