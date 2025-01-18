Почему стоит бежать на Шацкие озера зимой? Ледяные панорамы и самая крутая зимняя рыбалка

Спланируйте свой зимний отпуск на Шацкие озера в период сильных морозов и, сможете получить яркие воспоминания, не хуже летних. Шацкие озера зимой – отличный вариант бюджетного отдыха для семьи, компании и тех, кто хочет побыть в тишине, перестроившись на спокойный ритм жизни.

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Если вы думаете, что попадете в пустыню, ошибаетесь. Поселки у Шацких озер давно имеют хорошую туристическую инфраструктуру и предлагают много современных модных развлечений детям и взрослым. В период крепких зимних морозов даже глубочайшее озеро Свитязь покрывается толстым ледовым слоем и открывает много возможностей для впечатлений и занятий.

Какие из Шацких озер лучшие для зимнего отдыха

Шацкие озера – это большая группа маленьких и больших водоемов на Волыни. Самым большим и глубоким в списке является озеро Свитязь. Поселки на берегах Свитязя могут предложить жилье разного уровня комфорта от комнат в домах до гостиниц, коттеджей и вилл на берегах озера. Гастрономическая сцена также имеет широкий спектр супермаркетов до изысканных ресторанов. Список развлечений пополнится зимними видами спорта и лучшей рыбалкой, если не учитывать бань, саун и разнообразных СПА.

Для остановки на озере Свитязь вы можете выбрать такие городки и поселки как :

Свитязь;

Шацьк;

Пульмо;

Гряда;

Грушево;

Ильичевка.

При выборе жилья ориентироваться на свои приоритеты. К примеру турбазы на первой линии предлагают двухместные номера за 600 – 700 грн/сутки или койкоместо за 250 – 300 грн с человека. Коттеджи на 3-4 спальни, на той же первой линии, можно снять за 3000-4000 грн. Это достаточно удобно при отдыхе несколькими парами или семьями.

Для зимнего отпуска на Шацких озерах можно рассматривать такие водоемы как :

Озеро Песочное;

Озеро Черное Большое;

Озеро Люцимер;

Озеро Пулемецкое;

Озеро Соминец;

Озеро Крымное.

Ехать на Шацкие озера большой компанией выгодно, не только из–за жилья и сбережений. Зимние развлечения здесь имеют свои особенности, когда у компании можно получить максимум удовольствия и впечатлений. Крупным компаниям производят скидки и транспорт можно организовать дешевле и быстрее.

Чем заняться на Шацких озерах зимой

Зимние Шацкие озера имеют большой список зимних развлечений как на суше, так и на воде. Ваш темп будет спокойным, а впечатления яркими и с ощущением удовольствия в моменте.

Зимняя рыбалка

Если вы еще ищете место для идеальной зимней рыбалки в Украине, оно на Шацких озерах. Более 30 видов рыбы, просто кишащей под большой толщей льда. Локации вблизи крупных озер оснащены прокатами необходимого снаряжения, и выбором рыболовных магазинов, где найдется все необходимое. Каждый год на озере Свитязь стартуют официальные соревнования по зимней рыбалке. В этом году старт запланирован на 28 января.

Даже если рыбалка была вам не очень интересна раньше, попробуйте это зимнее развлечение на Шацких озерах в составе организованной группы. Здесь вам и инструктор, и снаряжение и рыбные места.

Лыжи, коньки и хоккей

Лыжный отдых на Шацких озерах – это не безумный спуск с разной высоты. Вас ждут спокойные лыжные прогулки, как посреди леса, так и по зеркальной поверхности озер. Коньки и лыжи можно взять в прокатах и наслаждаться пространством для катания.

Погонять на озере с клюшкой и шайбой весело всей семьей и большими компаниями. Удовольствие получают дети и взрослые, ведь хоккей достаточно редкая зимняя забава для отдыха.

Гонки на буере

Озеро Черное может похвастаться зимним развлечением, о котором большинство могли и не слышать. Гонки на буере. Буер – это парусные сани. Управляться с ними не так легко, как может показаться, на первый взгляд. Взрослые могут почувствовать себя малышами на картинге, хотя скорость к которой разгоняется буер совсем не детская.

Прогулки по ледовому зеркалу

Если летом многие отдыхающие мечтают переплыть с одного берега озера на другой, то зимой вы можете легко это сделать просто прогулявшись "по воде". Когда лед сковывает водоем становятся доступны даже те берега, которых летом добраться просто невозможно через болота. в 7 га. Зимой туристы ходят к острову пешком и могут сделать. уникальные фото.

Катание на лошадях

Зимние конные прогулки – популярное развлечение на Шацких озерах. Вы можете выбрать прогулку в санях, или просто верхом, чтобы охватить много красивых панорам, лесных отдаленных полян или смотровых площадок.

Бани, сауны и СПА

Только представьте, как приходите после зимней рыбалки или катания на буере и направляетесь в сауну. Этот контраст позволит ощутить отдых каждой клеткой тела и придаст максимальный терапевтический эффект. Зимой выбор СПА может быть не столь большим, как летом, но и в очереди вам вряд ли придется стоять. Крупные городки на берегах озер имеют больше вариантов релакс–отдыха, однако маленькие будут более выгодными по аренде жилья.

Шацкие озера зимой – это отличный вариант бюджетного отдыха, полного впечатлений, контрастов и новых развлечений. Ранее мы писали о сколько стоят VIP-залы ожидания на железнодорожных вокзалах Украины и 10 причин выбрать Микуличин для отдыха.