5 самых оригинальных гостиниц Украины. Нам есть чем конкурировать с миром

Путешествие станет более интересным, если выбрать для остановки одну из уникальных гостиниц Украины. Вы получите современный комфорт и отдельные впечатления, не покидая территорию отеля. Если хотите добавить путешествию оригинальности, советуем рассмотреть наш список неординарных остановок в Украине, где "внешность" и замысел равны уникальности.

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Отель "История" в поселке Поляница

Отели Буковеля известны своим повышенным комфортом и современными дизайнами в разных стилях. Но гостиница "История" – это место, где современность встречается с историей и гармонично сосуществует. Четыре этажа и всего 10 уникальных номеров, ни один из которых не имеет "дублера". Единственное, что объединяет все комнаты, – живописная картина, которая "транслируется" 24/7 прямо с вашего личного балкончика.

Каждый номер рассказывает об отдельной вехе в истории Украины – от средневековья до княжеских времен. Вы можете остановиться в роскошной пещере, переночевать под прозрачным балдахином, проникнуться интерьерами времен крепостного права или погреться вечером у камина в средневековом стиле.

После насыщения историей можно нырнуть в джакузи или бассейн, заказать столик в ресторане или спуститься в бар, чтобы насладиться бокалом расслабляющего напитка. Отель "История" – одна из самых экстравагантных локаций для остановки в Буковеле.

Отель-парк "Древний Град" возле Львова

Деревянные коттеджи этого уникального отеля в Украине располагаются в дубовой роще. Похоже, что и воздух здесь подыгрывает атмосфере времен галицких поселений – кристально чистый и максимально прозрачный. Территория этого парка-отеля напоминает сказочное волшебное поселение с множеством деталей и интересных предметов, которые хочется рассмотреть поближе.

Двухэтажные коттеджи с акцентом на деревянных материалах в различных формах и наполнении. Внутри пространство очень современное, с подчеркнутой экологичностью и гостеприимным уютом. Уникальность этой гостиницы, кроме номеров, усиливает аквазона, рассчитанная на детей и взрослых в теплый период года, и разнообразные локации в замковом стиле: детская площадка, главный вход в виде каменного форда. Ресторан пропагандирует более современный дизайн с упором на украинскую кухнюе.

IQ Hotel в Киеве

"Умный" отель можно испытать в столице. Если вы ищете для остановки современность и функциональность, вы попали по адресу. Атмосфера этого отеля привлекает людей из IT-мира и путешественников, которые любят минимализм в интерьерах и много возможностей, чтобы объединить работу с путешествиями.

Остановившись в одном из "космических" номеров, вы сможете ознакомиться с технологией "Умный дом" и переоценить возможности небольшого пространства. Комфортный минимализм здесь во всем – от приветливого холла до вашей ванной комнаты.

На территории отеля есть интересные развлечения, например бильярд или бассейн, а меню ресторана поддерживает концепцию "здорового питания". Остановившись в отеле IQ, вы будете иметь множество возможностей – от похода в кинотеатр до катания на коньках и шопинга, ведь сама локация расположена на территории ТЦ "Космополит", где развлечения просто в каждом корпусе.

Дизайн-отель "Комнаты и Слухи" в Одессе

Одесский колорит и "душу" будет ярче почувствовать, остановившись в уникальной гостинице Одессы "Комнаты и Слухи". Не потому, что дизайн воспроизводит одесский дворик, а потому, что этот город гораздо более ироничен, чем может показаться на первый взгляд. Отель напоминает рок-ленд, где каждая комната посвящена таким личностям, как Mick Jagger, John Lennon, Bob Marley, Elvis Presley, Jim Morrison и Lenny Kravitz. Гитары на стенах и фон из песен известных творцов года настроят на вдохновенный день, полный эмоций и впечатлений.

В отеле предлагается завтрак по индивидуальному заказу и бесплатный кофе в зоне отдыха. А расстояние до знаменитого одесского пляжа "Аркадия" составит всего 3 км. Прогуляйтесь по Одессе с рок-музыкой в наушниках.

Monotel в Киеве

Эти "космические" апартаменты в столице известны уже и за пределами Украины. Monotel – один из самых уникальных отелей, который может конкурировать с известными мировыми остановками. Отель основан на самых современных технологиях, поэтому пройти регистрацию и заселиться вы можете абсолютно самостоятельно, без контакта с людьми. Пройдя регистрацию, вы сможете заселиться в свою капсулу, где все управляется прикосновением и нажатием на кнопки. Отель работает по концепции современного хостела с отдельными душевыми кабинами, коворкингом, кухней, лаунж–зоной и возможностью silent-сервиса.

В отеле есть капсулы для пар и отдельные мужские и женские варианты. Инновационная гостиница столицы имеет множество услуг, которыми могут воспользоваться путешественники: прачечная, гладильная, шкафы для хранения вещей и т.д.

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