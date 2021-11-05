Блогерша подсказала, как сделать идеальное фото на фоне пирамид в Египте

Теперь насладиться видами Египта и сделать идеальные кадры на фоне Великих пирамид Гизы для туристов стало намного проще. Оказывается, самые лучшие снимки получаются у любителей фастфуда.

Об этом в своем TikTok рассказала опытная путешественница Кимми Коннер. Девушка убеждена, что все зависит от смотровой площадки, и опубликовала подтверждающее это видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Блогерша рекомендует сходить за острым цыпленком в ресторан быстрого питания KFC. По словам Кимми, здесь можно не только перекусить, но и увидеть Великие пирамиды Гизы с лучшего их ракурса. И, конечно, сделать незабываемые фотографии.

Видео дня

"Верите ли вы, что на пирамиды можно посмотреть сверху? Если вы зайдете и закажете какую-нибудь еду, пройдитесь по лестнице вверх. Вот это вид с крыши KFC", - рассказывает Кимми.

Видео, записанное путешественницей с этого места, за короткий срок стало вирусным. Пользователи TikTok в комментариях благодарят девушку за секрет и уже планируют свое путешествие с учетом новой информации.

Кимми также отметила, что любители пиццы могут посетить египетский Pizza Hut – там для них также откроется панорама на пирамиды.

@kimmconn ✨You're Welcome✨ #tiktoktravel #traveltips #travel #egypt #foryoupage #fyp ♬ original sound - Kimmie Conner

Большие пирамиды Гизы – комплекс пирамид на плато Гиза на окраине современного Каира. Они считаются одними из самых замечательных сооружений в истории. Самая старая и самая большая из трех пирамид в Гизе, известная как Великая пирамида, – единственное строение, сохранившееся из знаменитых семи чудес древнего мира.

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