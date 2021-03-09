Фотограф из США показала самые удачные позы для фото

Фотограф из Чикаго, США, Бонни Родригес Кшивицки назвала наилучшие позы для получения удачных фотографий.

По словам девушки, правильное расположение тела способно сделать лучше любой кадр, пишет The Sun. Так, в частности, во время фотосессии на пляже она советует встать на колени, выровнять спину и наклонить голову назад, чтобы выглядеть более стройной.

А сидя спиной к объективу, лучше не наклоняться вперед, а наоборот, – сесть прямо, подняв руки вверх или взяться за волосы на макушке. Такая поза поможет визуально удлинить фигуру и сделать ее более изящной в осанке и талии.

Кроме того, сидя на корточках, не стоит ставить локти на колени, подперев ими подбородок, – лучше одну ногу поставить на носок, а ладонь положить на колено.

Что касается парных снимков, фотограф посоветовала принимать более естественные позы, поскольку неловкость может привести к тому, что кадры будут выглядеть постановочными. "Можно поставить камеру на таймер и попробовать несколько разных вариантов", – говорит Кшивицки.

Тем девушкам, которые боятся фотографироваться в бикини, она предложила встать на цыпочки. А чтобы справиться с чувством дискомфорта, фотограф порекомендовала отвернуться от камеры и представить себе, как будто ее нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса из Италии сфотографировалась в необычной позе на борту самолета, чем восхитила своим подписчиков: девушка забралась в отделение для ручной клади.