Twitter снял ограничения с аккаунтов Путина и Кремля – The Telegraph

Администрация популярной американской социальной сети Twitter сняла ограничения на публикации от аккаунтов, связанных с диктатором России Владимиром Путиным и его администрацией в Кремле. Теперь позиция официальных лиц государства-террориста станет беспрепятственно распространяться на широкую аудиторию.

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Об этом сообщило издание The Telegraph. Подобную инициативу, по словам прежнего владельца приложения, проявил новый руководитель всемирно известный инженер и миллионер Илон Маск.

"Было бы крайне маловероятно, что это изменение произошло бы случайно или без ведома и руководства персонала компании", – передают журналисты слова экс-владельца Twitter.

Так, отныне американский ресурс показывает вещание таких пользователей, как президентский аккаунт Владимира Путина, Министерство иностранных дел РФ и посольство России в Великобритании. На все были наложены ограничения, когда Москва отдала приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Напомним, что в исходном коде Twitter обнаружена категория "украинский кризис" (UkraineCrisisTopic), которая относится к группе "маркировок безопасности" (safety labels) и расположена вблизи тегов, связанных с координированной травлей, фейковыми новостями, контентом для взрослых и нарушениями авторских прав (CoordinatedHarmfulActivity, Misleading, Nsfw, MedicalMisinfo, GenericMisinfo, DmcaWithheld).

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин издал указ об упрощенном выходе из гражданства Украины для владельцев паспортов РФ. В Кремле заявили, что прекращение гражданства Украины вступает в силу со дня подачи заявления в МВД РФ.