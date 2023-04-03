Меньше об Украине и ''зеленом свете'' Маску: Twitter опубликовал код своих алгоритмов и объяснил, почему неудобные твиты попадают в бан

Часть исходного кода алгоритмов рекомендаций Twitter была опубликована в свободном доступе. Эти алгоритмы, которые рекомендуют контент для некоторых пользователей и могут скрывать контент от других, стали более прозрачными благодаря желанию владельца компании Илона Маска. Пользователи узнали, что алгоритмы могут влиять на сообщения о политических событиях в Украине, и правительство может потенциально вмешиваться в их функционирование.

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Об этом сообщает издание The Insider. Для профиля Илона Маска установлена специальная рекомендательная система, которая направлена на то, чтобы его профиль был показан максимальному количеству людей.

В открытой части алгоритма Twitter содержатся упоминания слов, связанных с политической ситуацией. Один из примеров – тема "украинского кризиса" (UkraineCrisisTopic).

В исходном коде твиттера обнаружена категория "украинский кризис" (UkraineCrisisTopic), которая относится к группе "маркировок безопасности" (safety labels) и расположена вблизи тегов, связанных с координированной травлей, фейковыми новостями, контентом для взрослых и нарушениями авторских прав (CoordinatedHarmfulActivity, Misleading, Nsfw, MedicalMisinfo, GenericMisinfo, DmcaWithheld).

Возможно, такие маркировки связаны с обнаружением и пресечением фейковой информации, распространяемой в социальных сетях в связи с конфликтом на Украине. Например, это могут быть посты, содержащие заведомо ложную информацию о полномасштабном вторжении в Украину, или призывы к насилию и распространению ненависти. Такие маркировки помогают предотвратить распространение вредного контента и снизить его влияние на пользователей.

Из опубликованной части алгоритма Twitterможно предположить, что маркировки безопасности, включая UkraineCrisisTopic, могут использоваться для понижения контента в рейтинге. Но точно сказать нельзя, какой контент, связанный с конфликтом в Украине, может получить такой лейбл, так как код не документирован и комментариев разработчиков нет. Некоторые пользователи из Украины заметили, что их твиты стали получать меньше охвата, но причина этого неизвестна.

Пользователи обратили внимание, что в части опубликованного алгоритма Twitter, были обнаружены переменные, связанные с именем Илона Маска. Скорее всего, это указывает на то, что твиты Маска получают приоритетное отображение в лентах пользователей, даже если они не подписаны на его аккаунт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маск также заявил, что намерен вживить в мозг человека чип, который позволит дистанционно управлять смартфоном и ноутбуком. Ожидается, что испытания Neuralink начнутся на людях уже через полгода.

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