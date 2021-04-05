Японцы изобрели мгновенный переводчик: среди 40 языков есть украинский. Видео

Японские изобретатели создали устройство для мгновенного перевода устной речи и текста под названием MUAMA Enence. Среди 40 языков, которые он поддерживает, – украинский.

Как передает techdiscountzone.com, инструмент может в режиме реального времени переводить, кроме украинского, китайский, английский, французский, арабский, испанский, итальянский, голландский, немецкий, корейский, японский и другие языки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Доступные языки enence.com

Интегрированная технология изобретения может поддерживать двунаправленный языковой перевод, кроме того, он может работать с текстом.

Среди преимуществ MUAMA Enence называют скорость работы, невысокую цену, портативность, удобство и простоту в использовании, отличное качество звука.

"Его удобно использовать даже в людных местах, так как звук достаточно громкий, чтобы его можно было четко слышать", – сказано в сообщении.

На портале enence.com уточняется, что на одном заряде батареи MUAMA Enence может работать до четырех дней.

MUAMA Enence techdiscountzone.com

Переводчик текста MUAMA Enence techdiscountzone.com

Хотя MUAMA Enence создавался в первую очередь для путешественников, он также начал приобретать популярность среди людей самых разных профессий: в частности, социальных работников, волонтеров и спасателей.

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