Японці винайшли миттєвий перекладач: серед 40 мов є українська. Відео

Дар'я Дурова Технології 21:05, 5.04.2021 Оновлено: 21:14, 5.04.2021

Японські винахідники створили пристрій для миттєвого перекладу усної мови і тексту під назвою MUAMA Enence. Серед 40 мов, які він підтримує, – українська.

Як передає techdiscountzone.com, інструмент може в режимі реального часу перекладати, крім української, китайську, англійську, французьку, арабську, іспанську, італійську, голландську, німецьку, корейську, японську та інші мови (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Доступні мови
enence.com

Інтегрована технологія винаходу може підтримувати двонаправлений мовний переклад, окрім того, він може працювати з текстом.

Серед переваг MUAMA Enence називають швидкість роботи, невисоку ціну, портативність, зручність і простоту у використанні, відмінну якість звуку.

"Його зручно використовувати навіть у людних місцях, оскільки звук досить гучний, щоб його можна було чітко чути", – вказано в повідомленні.

На порталі enence.com уточнюється, що на одному заряді батареї MUAMA Enence може працювати до чотирьох днів.

MUAMA Enence
techdiscountzone.com
Перекладач тексту MUAMA Enence
techdiscountzone.com

Хоча MUAMA Enence створювався передусім для мандрівників, він також почав набувати популярності серед людей найрізноманітніших професій: зокрема, соціальних працівників, волонтерів і рятувальників.

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