Вертолет NASA совершит первый в истории полет над Марсом

Вертолет Ingenuity Национального аэрокосмического агентства США 11 апреля совершит попытку управляемого пилотируемого полета на Марсе.

Это будет первый в истории полет за пределами Земли. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в социальных сетях YouTube, Facebook и на сайте агентства через несколько часов после запуска, сообщила пресс-служба NASA (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Дата полета может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетной проверкой и позиционированием аппаратов как Perseverance, так и Ingenuity", – говорится в сообщении.

Планируется, что во время первого полета вертолет поднимется на высоту три метра. В следующих полетах он будет летать на уровне пяти метров над поверхностью Марса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, NASA успешно провело испытание ракеты, которая доставит астронавтов на Луну. Четыре двигателя РС-25 работали в течение восьми минут испытаний и заполнили все вокруг облаками белого дыма.