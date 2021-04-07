Вертоліт NASA зробить перший в історії політ над Марсом

Вертоліт Ingenuity Національного аерокосмічного агентства США 11 квітня здійснить спробу керованого пілотованого польоту на Марсі.

Це буде перший в історії політ за межами Землі. Онлайн-трансляцію можна буде подивитися в соціальних мережах YouTube, Facebook і на сайті агентства через кілька годин після запуску, повідомила пресслужба NASA (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дата польоту може змінитися, оскільки інженери працюють над розгортанням, передпольотною перевіркою і позиціонуванням апаратів як Perseverance, так і Ingenuity", – йдеться в повідомленні.

Планується, що під час першого польоту вертоліт підніметься на висоту три метри. У наступних польотах він буде літати на рівні п'яти метрів над поверхнею Марса.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, NASA успішно провело випробування ракети, яка доставить астронавтів на Місяць. Чотири двигуна РС-25 працювали протягом восьми хвилин випробувань і заповнили всі навколо хмарами білого диму.