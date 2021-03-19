NASA успешно испытала ракету, которая доставит людей на Луну. Видео

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США 18 марта успешно провело испытание ракеты, которая доставит астронавтов на Луну.

Так, NASA смоделировало запуск, запустив двигатели основной ступени ракеты Space Launch System, закрепленной на вышке в космическом центре имени Джона Стенниса в штате Миссисипи, пишет Reuters. Фото и видео запуска показали на странице NASA в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Четыре двигателя РС-25 работали в течение восьми минут испытаний и заполнили все вокруг облаками белого дыма. После того, как двигатели отключились, сотрудники NASA аплодировали в прямом эфире космического агентства, а многие аэрокосмические фирмы публично поздравили их с успешным испытанием.

Отметим, что NASA хочет отправить беспилотный космический корабль на орбиту Луны в ноябре и доставить туда американских астронавтов к 2024 году, но программа SLS отстает от графика на три года и превышает бюджет почти на три миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, марсоход Perseverance опубликовал первые звуки своего передвижения по поверхности Марса. Запись была сделана во время поездки аппарата на 27,3 метра на дне кратера Езеро шириной 45 км на Красной планете.