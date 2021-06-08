В мире произошел масштабный сбой в работе крупных СМИ и сервисов
В работе крупных мировых СМИ и сервисов наблюдаются сбои. В частности, перестали открываться Reddit, GitHub, Twitch, Spotify и Stack Overflow.
Как сообщает TechCrunch, были недоступны также сайты крупнейших мировых СМИ – The Guardian, The New York Times, BBC, CNN, Financial Times и другие.
Кроме того, не работал ряд стриминговых сервисов.
Многие сайты выдавали ошибку 503. Она означает, что сервер, на котором базируется ресурс, в данный момент не может обработать новые запросы к базе данных.
По всей видимости, сбои связаны с проблемами в работе популярного CDN-провайдера Fastly.
Сейчас работа большинства сайтов уже восстановлена.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел крупный сбой в Украине и других странах. Спустя около 20 минут работа сервисов была восстановлена.
17 марта у нескольких сервисов Google в разных странах произошел сбой, в результате которого они какое-то время не работали. Речь идет об электронной почте, YouTube и поиске.
До этого в мессенджере Telegram случился массовый сбой – пользователи не могли подключиться к приложению, а некоторые отправить и получить сообщение в десктопной и мобильной версии.