В мире произошел масштабный сбой в работе крупных СМИ и сервисов

В работе крупных мировых СМИ и сервисов наблюдаются сбои. В частности, перестали открываться Reddit, GitHub, Twitch, Spotify и Stack Overflow.

Как сообщает TechCrunch, были недоступны также сайты крупнейших мировых СМИ – The Guardian, The New York Times, BBC, CNN, Financial Times и другие.

Кроме того, не работал ряд стриминговых сервисов.

Многие сайты выдавали ошибку 503. Она означает, что сервер, на котором базируется ресурс, в данный момент не может обработать новые запросы к базе данных.

По всей видимости, сбои связаны с проблемами в работе популярного CDN-провайдера Fastly.

Видео дня

Сейчас работа большинства сайтов уже восстановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел крупный сбой в Украине и других странах. Спустя около 20 минут работа сервисов была восстановлена.

17 марта у нескольких сервисов Google в разных странах произошел сбой, в результате которого они какое-то время не работали. Речь идет об электронной почте, YouTube и поиске.

До этого в мессенджере Telegram случился массовый сбой – пользователи не могли подключиться к приложению, а некоторые отправить и получить сообщение в десктопной и мобильной версии.