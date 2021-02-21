В Telegram произошел сбой, который больше всего затронул Украину

В воскресенье, 21 февраля, в мессенджере Telegram случился массовый сбой – пользователи не могли подключиться к приложению, а некоторые отправить и получить сообщение в декстопной и мобильной версии.

С проблемами столкнулись на территории Украины, Беларуси, России. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Так, около 93% юзеров жаловались на проблемы с подключением к Telegram, а еще 6% – на невозможность отправить сообщение через мессенджер.

Проблемы в работе мессенджера начались в ночь с 20 на 21 февраля и продолжились утром в воскресенье. Следует отметить, что больше всего от перебоев страдают жители Украины.

В частности, проблемы с использованием приложения ощутили в Киеве, а также Одессе и восточных областях. Некоторые пользователи не могли подключиться к Telegram с компьютера через проводной Интернет, зато приложение работало благодаря передаче Wi-Fi с мобильного.

Отметим, что ранее в Telegram была найдена опасная уязвимость для пользователей. Так, добавленная в мессенджер функция "Люди поблизости" может открыть уязвимость, которой способны воспользоваться злоумышленники.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобильный мессенджер Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире на Android-устройствах за январь 2021 года.