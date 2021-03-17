У поиска и ряда сервисов Google произошел сбой

В среду, 17 марта, у ряда сервисов Google произошел сбой, в результате которого они какое-то время не работали.

В соцсетях люди стали жаловаться на неработающую электронную почту, YouTube и поиск. Пользователям выдавало сообщения об отсутствии подключения к интернету и о том, что не удается получить доступ к сайту.

При этом на мобильных устройствах некоторых операторов в Украине сервисы продолжали работать.

Спустя несколько минут доступ к сервисам был восстановлен. Официальной информации о причинах сбоя пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля в мессенджере Telegram случился массовый сбой – пользователи не могли подключиться к приложению, а некоторые отправить и получить сообщение в десктопной и мобильной версии. С проблемами тогда столкнулись на территории Украины, Беларуси, России.