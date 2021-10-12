В iPhone 13 обнаружили ошибки после обновления до iOS 15

Владельцы iPhone 13 от компании Apple пожаловались на баг, который возникает после зарядки смартфона. Пользователи рассказывали о некорректной индикации зарядки со стороны системы iOS 15.

Как пишет Gizchina, у некоторых iPhone 13 после окончания зарядки система на экране продолжала отображать процесс поступление заряда.

"Мой iPhone 13 Pro был заряжен с помощью MagSafe, но значок батареи всегда находится в состоянии зарядки. Это действительно безлимитная зарядка?" – жаловались в сети.

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В комментариях отмечали, что возможно владелец смартфона использует беспроводной внешний аккумулятор MagSafe Battery Pack, который крепится к задней стороне iPhone, поэтому его не видно на фото. Или же на дисплее представлен скриншот момента зарядки. Но о данной ошибке сообщали и другие владельцы "айфонов".

Также после обновления до iOS 15 стали поступать жалобы на работу сенсорного экрана смартфона. Вместо одного клика по дисплею необходимо было нажимать 4-5 раз.

Еще некоторые пользователи жаловались на систему, когда возникали ошибки резервного копирования и восстановления устройства, а также ошибки виджетов.

Кoмпания Apple выпустила нoвую операциoнную систему iOS 15. В ней есть нoвые функции, oбновления FaceTime, изменения соoбщений и другие улучшения. Новая ОС может быть установлена и на старые устройства, вплоть до iPhone 6s. Однако в целях обеспечения работоспособности часть ее функций на них работать не будут.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября состоялась презентация Apple, где был показан новый iPhone 13. Всего представили четыре модели "яблочного" смартфона: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Цены на новый iPhone 13 в Украине предположительно будут начинаться от 28 тысяч гривен.

По данным СМИ, Apple выпустит следующий iPhone 14, который будет иметь совершенно новый дизайн. Этому поспособствует обостренная конкуренция с другими производителями смартфонов.