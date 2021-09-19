Названы функции новой ОС от Apple, которых не будет на старых iPhone

Новая версия операционной системы iOS 15 от Apple может быть установлена и на старые устройства, вплоть до iPhone 6s. Однако в целях обеспечения работоспособности часть ее функций на них работать не будут.

Так, для реализации основной части возможностей потребуется гаджет с процессором A12 Bionic или новее, пишет yablyk.com. К таким относятся следующие смартфоны:

iPhone XR,

iPhone XS / XS Max,

iPhone 11,

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max,

iPhone SE 2,

iPhone 12 / 12 mini,

iPhone 12 Pro / 12 Pro Max.

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– Пространственное аудио в FaceTime, благодаря которому можно формировать 3D-реальность, создавая видимость присутствия в ней человека.

– Портретный режим в FaceTime, который отвечает за размытие фона за пользователем, чтобы ничто не отвлекало от разговора.

– Интерактивный глобус в Картах. Интерактивный 3D-глобус включает в себя множество усовершенствованных деталей для отображения поверхности Земли.

– Направления движения в AR. Благодаря этой функции в режиме реального времени можно рассмотреть маршрут до необходимой точки.

– Распознавание текста на изображениях. Новые iPhone могут считывать текст с изображений и копировать его.

– Сведения о фото. iOS 15 способна автоматически сканировать фото и считывать данные о них.

– Обновление "Погоды". Это приложение в новой iOS получит обновленные, более качественные анимации.

– Обработка речи. В iOS 15 голосовые запросы будут полностью обрабатываться не на сервере, а на самом устройстве.

– Ключи в Wallet. В приложение можно добавлять электронные ключи от машины или от дома.

– Пространственное аудио с отслеживанием головы. Владельцы AirPods Max и AirPods Pro получат новые возможности прослушивания музыки Dolby Atmos: пространственный звук будет формироваться зависимо от положения головы. Для работы этой функции требуется iPhone 7 и новее.

– Устойчивость. Метрика здоровья, которая дает представление о рисках падения на основе анализа ходьбы, доступна на iPhone 8 и более новых гаджетах.

Примечательно, что часть функций iOS 15 будут работать исключительно на iPhone 12, такие как улучшенная панорама (корректировка геометрических искажений при панорамной съемке) и быстрый 5G.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы цены на iPhone 13 в Украине. Официальный старт продаж в нашей стране состоится уже в ближайший месяц.