Украина и Канада построят космпорт для запуска ракет

Канада и Украина вместе построят космический порт в канадской провинции Новая Шотландия. Космическая пусковая площадка будет предназначаться для украинской ракеты-носителя "Циклон-4М".

Проект был анонсирован в пятницу, 19 ноября, в Галифаксе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Тафтай.

Коммерческий космодром на побережье Новой Шотландии построит канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS). С космопорта сможет взлетать украинская ракета, которую разработали и изготовили ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

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Отмечается, что командный центр будущей Космической пусковой площадки получит имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя ГП "КБ "Южное", скончавшегося в прошлом году.

"Также накануне космические агентства Украины и Канады подписали Совместное заявление о партнерстве украинских предприятий ГП "КБ "Южное", ГП ПО "Южмаш" с Maritime Launch Services", – сказано в сообщении.

На презентации проекта в Канаде присутствовали глава ГКАУ Владимир Тафтай, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, член Парламента Канады Шон Фрейзер, президент Канадского космического агентства Лиса Кэмпбелл и министр экономического развития провинции Новая Шотландия Сьюзан Коркум.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем вывела на орбиту три разведывательных спутника CERES по заказу Министерства обороны Франции.