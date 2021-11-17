Ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту три французских военных спутника. Видео

Во вторник, 16 ноября, европейская ракета-носитель легкого класса Vega вывела на орбиту три разведывательных спутника CERES по заказу Министерства обороны Франции. Запуск состоялся на космодроме Куру во Французской Гвиане.

В составе установки 4-й степени ракеты-носителя Vega используется блок маршевого РД-843. Его разработало конструкторское бюро "Южное". Данные агрегаты серийно производит госпредприятие "ПО Южный машиностроительный завод". Об этом сообщает пресс-служба КБ "Южное" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В конструкторском бюро отмечают, что отличительной особенностью их разработки является возможность многократного запуска во время полета ракеты (до 5 включений). Благодаря этому обеспечивается разведение спутников на разные орбиты. Сейчас предприятие работает над усовершенствованием характеристик двигателя.

Видео дня

К слову, это был уже третий запуск ракеты-носителя Vega в этом году. Всего начиная с 2012 года ракета Vega стартовала 20 раз. За этот период на орбиту было выведено 111 космических аппаратов.

Также в 2021 году конструкторское бюро "Южное" приложило руку к запуску американской ракеты-носителя "Антарес". Ее основную конструкцию первой ступени также разработало КБ "Южное" и изготовил Южмаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, Южмаш хранит в старых резервуарах компонент ракетного топлива, но денег на его хранение не получает, а про утилизацию давно не вспоминают. Всего на предприятие передали 95 тонн гептила, и если одна цистерна разгерметизируется, то пострадать могут до 100 тысяч человек.

Напомним, Россия испытала противоспутниковое оружие, чем подвергла опасности Международную космическую станцию. При помощи ракеты был сбит один из старых российских спутников.

Как известно, на днях космический корабль Crew Dragon-3 американской компании Илона Маска SpaceX отправился на МКС. На борту находятся четыре космонавта NASA – Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев, а затем вернутся домой.

Ранее на Землю вернулись четверо астронавтов SpaceX Crew-2. Они приземлились в Мексиканском заливе, недалеко от штата Флорида, завершив таким образом полугодовую миссию на Международной космической станции.