Ученые создали робота-фею, которого переносит ветер: впечатляющее видео

Благодаря разработке полимеров, реагирующих на стимулы, такие как тепло или свет, технологии создания нанороботов вышли на новый уровень. Управляемые дистанционно приборы с мягким телом научили ходить, прыгать и даже плавать. А теперь исследователи из группы Light Robots из Университета Тампере (Финляндия) разработали технологию, которая должна заставить такого робота летать.

Как пишет издание SciTechDaily, авторами разработки стали Хао Цзэн и Цзяньфен Ян, назвавшие свой проект очень романтично – FAIRY. Слово переводится с английского языка как "фея", но в то же время является аббревиатурой от Aero-robots based on Light Responsive Materials Assembly, то есть "летающие аэророботы на основе светочувствительных материалов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Устройство перемещается в воздухе за счет ветра, а управлять им можно с помощью света.

Материал, из которого изготовлен робот, состоит из светочувствительных компонентов, таких как жидкокристаллический эластомер. Сделанные из него щетинки покрывают "работа-фею" и реагируют на свет открыванием или закрыванием.

Если посветить на прибор светодиодом или лазером, они изменяют свою форму и благодаря этому робот может взлететь, сесть или изменить направление движения. А в воздухе он передвигается благодаря силе ветра и потенциально может преодолевать достаточно большие расстояния. Также робот питается от света и не требует отдельной подзарядки.

Сейчас ученые работают над усовершенствованием прототипа, чтобы он смог работать от солнечного света и нести на себе разную микроэлектронику, например GPS-датчики, а также биохимические соединения. В будущем это должно помочь с искусственным опылением растений на полях и в садах.

Из-за текущего массового вымирания насекомых, в частности пчел, вызванного изменением климата, проблема опыления растений возникла очень остро. Поэтому стаи таких роботов-фей могут стать решением. Они могут пригодиться не только сельскому хозяйству, но и помочь поддержать экосистемы, замедлив сокращение биоразнообразия растений.

Пока перед учеными стоит несколько задач, которые еще предстоит решить. Например, как точно контролировать место приземления роботов, как повторно использовать устройства и как сделать их биоразлагаемыми? Их робототехники должны проработать вместе с учеными-материаловедами.

