Роботы-псы Boston Dynamics станцевали под музыку The Rolling Stones. Впечатляющее видео

Роботы-псы, созданные инженерной компанией Boston Dynamics, научились танцевать под музыку The Rolling Stones. Их успехи показали на впечатляющем видео, где четвероногие модели Spot заменили участников культовой группы.

Соответствующий клип появился на Youtube-канале Boston Dynamics. Под ним создатели пояснили, что работа посвящена видео группы на хит 1981 года "Start Me Up" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"40 лет назад The ​​Rolling Stones представили свой культовый альбом Tattoo You. Мы помогаем им праздновать", – отметили в сообщении.

Видео дня

Также в компании отметили, что клип создавался при поддержке Mercury Studios, Polydor Records и The Rolling Stones, а с хореографией четвероногих роботов помогли Boston Dynamics и Моника Томас.

Так, на кадрах они в точности повторят движения участников группы, "поют" и даже играют на барабанах.

Напомним, летом 2021 года роботы-собачки от Boston Dynamics станцевали под хит BTS. Тогда танцевальным видео южнокорейский автопроизводитель Hyundai отметил завершение процесса приобретения американского производителя роботов. Роботы двигались в такт музыке, идеально cинхронизируя cвои движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году были впервые проведены испытания автономного робота Boston Dynamics "SPOT" в Чернобыльской зоне отчуждения. Тогда он провел замеры радиации. Также во время работ использовали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы, датчики-сканеры.