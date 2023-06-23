У астронавтов на МКС произошел генетический сбой: что узнали ученые и какая опасность

Вероятно, человечеству, по крайней мере, в ближайшие поколения не стоит даже пытаться совершать далекие космические путешествия. Новое исследование, проведенное при участии находившихся на борту Международной космической станции астронавтов, выявило, что космос оказывает очень негативное влияние на иммунную систему, делая людей в космосе очень уязвимыми к инфекциям и болезням.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Immunology. Участниками исследования были 14 астронавтов, пробывших на МКС от 4,5 до 6,5 месяцев.

Как выяснилось, за это время у них существенно снизилась активность генов в белых кровяных клетках (лейкоцитах), имеющих решающее значение для иммунной системы.

Оказалось, что космическая поездка приводила к тому, что гены в этих клетках теряли способность дешифровать генетическую информацию для синтеза функциональных продуктов – молекул РНК и белков. При этом при возвращении на Землю функции генов восстанавливались.

Таким образом, ученые получили новое представление о том, почему астронавты более восприимчивы к инфекциям во время полетов.

Ведущий автор исследования, молекулярный биолог Одетт Ланевилль из Оттавского университета в Канаде указала, что ослабление иммунитета не только делает астронавтов более уязвимыми перед инфекционными заболеваниями, но может привести к тому, что они не смогут выполнять очень сложную работу в космосе.

Ланевилль также напомнила, что сам факт пребывания в космосе, очевидно, также ограничивает доступ астронавтов к медицинской помощи и лекарствам, поэтому их здоровье чрезвычайно важно.

Лейкоциты производятся в костном мозге и распространяются через кровь и ткани. Когда они замечают вирусы или бактерии, начинают вырабатывать белки-антитела, которые атакуют патоген.

Во время исследования у его участников – 11 мужчин и трех женщин из Канадского космического агентства и NASA, кровь брали 10 раз: один раз перед полетом, четыре раза на борту космической станции и пять раз по возвращении на Землю.

Исследование показало, что в первые дни пребывания в космосе 247 генов в лейкоцитах начали работать примерно на треть хуже обычного. В дальнейшем этот показатель оставался на стабильном уровне и больше не падал.

К нормальному функционированию гены обычно возвращались в течение примерно месяца после возвращения астронавта на Землю.

Как пишет Reuters, соавтор исследования, специалист по реабилитационной медицине Оттавского госпиталя Гай Трудель отметил, что выявление измененного поведения генов в лейкоцитах является "значительным шагом к пониманию иммунной дисрегуляции человека в космосе".

Ученые также предполагают, что проблемы с генами возникают в результате давно известного явления, которое называется "смещение жидкости", когда кровь при отсутствии гравитационного притяжения Земли перераспределяется из нижней части тела в верхнюю.

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