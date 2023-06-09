Что происходит с мозгом астронавтов в космосе: обнародованы неутешительные данные

Космос оказывает более глубокое влияние на человеческий организм, чем мы представляли, и астронавты, совершающие регулярные полеты, могут подвергать себя риску повреждения мозга. Длительные космические миссии оказывают существенное влияние на желудочки мозга астронавтов. Полное восстановление происходит только через три года без космических нагрузок.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports. Авторы работы провели сканирование мозга 30 астронавтов до и после их космического путешествия.

Руководитель исследования профессор Рейчел Сейдлер и ее команда исследовали до и после полета группу астронавтов, в которую входили 8 находившихся в двухнедельных миссиях, 18 – побывавших в шестимесячных миссиях и еще 4 астронавтов, проведших в космосе более полугода.

Как удалось установить, желудочки – полости в мозгу, заполненные спинномозговой жидкостью – значительно расширяются во время длительных космических миссий (шесть месяцев и дольше). Также удалось установить, что интервалы между полетами короче 3 лет не позволяют желудочкам восстановиться к своему нормальному состоянию.

Австралийская исследовательница космического здоровья доктор Виенна Тран говорит, что человеческий организм эволюционировал для жизни на Земле, а это значит, что нам предстоит пройти долгий путь к пониманию последствий жизни в космосе.

Она отметила, что космические путешествия приводят к тому, что жидкости в нашем теле смещаются вверх – к голове, шее и грудной клетке, что в свою очередь приводит к изменениям во всех системах организма. В качестве примера она привела человеческий глаз. Накопление жидкости давит на глазное яблоко, что приводит к изменению зрительного нерва.

Жидкость, которая находится в желудочках, действует как амортизатор (защищая мозг от черепной коробки), но и распределяет питательные вещества и выводит отходы из мозга.

Авторы исследования признают, что последствия таких изменений в мозге окончательно непонятны, но можно уверенно говорить о том, что это может привести к нежелательному давлению на ткань мозга. Как отмечает Cosmos Magazine, такое состояние называется гидроцефалией и может привести к повреждению мозга или даже смерти.

Тран добавляет, что человечество знает слишком мало о том, как длительное пребывание в космосе влияет на человеческое тело, поэтому просто не готово к тому, чтобы отправить человека на Марс и обратно в трехлетнее путешествие в оба конца.

"Пройдет еще много лет, прежде чем мы сможем это безопасно сделать", – утверждает ученая.

Ученым также известно, что пребывание в космосе влияет и на опорно-двигательный аппарат, поэтому астронавты ежедневно вынуждены заниматься физическими упражнениями по два часа, чтобы замедлить деградацию костей и мышц. Но это никоим образом не изменяет ситуацию со скоплением жидкости.

Возможно решить проблему позволит искусственная гравитация, которая когда-то будет создана на космических кораблях, но пока даже нет научных данных, подтверждающих ее эффективность.

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