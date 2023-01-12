Топ-7 вещей, которые никогда нельзя класть в микроволновку: могут загореться, испортиться или будут невкусные

Казалось бы, микроволновые печи так основательно вошли в нашу жизнь, что мы все знаем, как именно ими пользоваться, чтобы разогреть пищу или разморозить продукты. Мы также точно знаем из инструкций, что в микроволновку ни в коем случае нельзя класть металлические предметы, фольгу или посуду даже с минимальной металлической отделкой. Но какие вещи и продукты в микроволновке могут привести к небольшой катастрофе на вашей кухне.

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OBOZREVATEL рассказывает о правилах пользования микроволновкой, которые не прописаны в инструкциях.

Контейнеры для быстрой еды

Да, разогреть остатки заказанной быстрой еды в микроволновке – это самый лучший и быстрый способ. Но вопрос в том, стоит ли это делать именно в таре, в которой вам привезла ее служба доставки. Даже если по виду упаковка бумажная, вы не можете быть убеждены в том, что она не держит форму за счет небольших частиц металла. А это может создать проблемы. Поэтому лучше переложить пищу в посуду, подходящую для использования в микроволновке.

Стяжки и скрепки

Многие полуготовые продукты поставляются в упаковках со стяжками или скобами. Даже если стяжки выглядят как пластик, внутри они имеют железную основу. Так что если увидели их – просто снимите, прежде чем ставить упаковку в микроволновку. Это же касается и чайных пакетиков, которые иногда бывают с железной скрепкой.

Яйца, орехи и семена в скорлупе

Если поставить яйцо в микроволновку вас может ожидать взрывной сюрприз, поскольку пар, который накопится под скорлупой, просто разорвет яйцо на куски. То же касается и орехов и семян в скорлупе.

Попкорн

Эта оговорка касается только обычного попкорна, а не того, что продается в специальных упаковках и предназначено именно для разогрева в микроволновке. Если вы положите обычный попкорн в бумажный пакет, это может привести к пожару в микроволновке.

Виноград и другие ягоды

Эксперименты с разогреванием винограда в микроволновке могут быть забавными, когда вы видите их на видео в сети, но лучше не повторять такого дома, поскольку результат может быть не только взрывным, но и привести к пожару.

Хлеб и картофель фри

Да, это звучит странно. Но если вы надеетесь получить вкусную и хрустящую гренку, положив хлеб в микроволновку, готовьтесь к разочарованию, поскольку после разогрева он станет влажным и мягким. Поэтому лучше используйте духовку или обычную сковороду.

То же касается картофеля фри. Если хотите, чтобы он остался хрустящим – забудьте о микроволновке.

Молоко и смесь для новорожденных

Теоретически, вы можете использовать микроволновку для нагрева молока или смеси для ребенка. Но проблема заключается в неравномерном нагревании, в результате чего пища для малыша может быть не слишком вкусной, или и опасной, поскольку ребенок может обжечься.

Однако вы можете разогревать смесь в микроволновке, но после ее нужно хорошо взболтать и дать постоять минуту. После этого попробуйте ее самостоятельно и убедитесь, безопасно ли давать ребенку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как сделать еду из микроволновки вкуснее.