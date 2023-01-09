Как сделать еду из микроволновки вкуснее: уловки хозяек

Появление микроволновок коренным образом изменило наши кухонные привычки – разогрев пищи стал очень простым и больше не нуждается в дополнительной посуде. Однако есть у этого способа и несколько недостатков. К примеру, неравномерный нагрев или высушивание пищи. Как пользоваться микроволновкой, чтобы еда была вкусной?

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Издание Food Hacks собрало 10 лайфхаков, значительно улучшающих вкус разогретых и приготовленных таким образом блюд.

Готовьте паровые овощи под пищевой пленкой

Чтобы приготовить овощи на пару, не обязательно городить целую конструкцию на плите или заводить отдельную пароварку. Микроволновка запросто справится с этой задачей. Для этого вам понадобится только подходящая миска и пищевая пленка. Нарежьте овощи одинаковыми кубиками со стороной примерно 2,5 см. Комбинируйте для приготовления плоды с похожей текстурой – например, кукурузу с горохом, а брокколи с цветной капустой. Разложите их ровным слоем в миске, оберните ее пищевой пленкой и готовьте в соответствии с инструкцией к печи. После того, как программа закончится, сделайте в пленке отверстие, чтобы безопасно выпустить пар.

Выкладывайте блюдо кольцом, чтобы разогреть его равномерно

Одна из главных проблем микроволновки – неравномерный нагрев. Чтобы избежать этого, раскладывайте блюдо кольцом по краям тарелки. Еще один лайфхак – размазывать блюдо так, чтобы его слой был тонким, а площадь поверхности при этом максимальной. Если же ваше блюдо состоит из кусочков, то те, что потолще, кладите по краям, а меньшие – в середине. Так все нагреется все одинаково.

Ставьте тарелку на край вращающегося подноса

Любая микроволновка имеет внутри камеры горячие и холодные точки, хотя в более новых моделях эту проблему стараются решать. Тем не менее, чтобы блюдо хорошо прогрелось, оно должно попеременно проходить через эти точки разными своими частями. Именно поэтому еда на тарелке, которая стоит на краю вращающегося подноса и перемещается по камере, а не просто крутится на месте, будет теплой равномерно.

Оборачивайте продукты влажным бумажным полотенцем или салфеткой

Микроволны нагревают пищу, бомбя молекулы воды энергией. У этого есть побочный эффект – немало молекул нагревается настолько, что испаряется из блюда, оставляя его сухим. Чтобы этого не произошло, заверните еду в смоченную бумажную или холщовую салфетку или накройте ее нею. Лучше всего этот лайфхак работает со свежими овощами. Но при этом следите, чтобы на материале, которым вы покрываете еду, не было красителей.

Ставьте в камеру печи чашку с водой

Если у вас под рукой нет подходящей салфетки, чтобы накрыть тарелку, просто поставьте рядом чашку воды. Во-первых, вода поглотит излишнее излучение и убережет пищу от пересыхания. Во-вторых, жидкость будет выпускать пар, который увлажнит блюдо.

Приготовьте пушистый попкорн с помощью воды и ручных настроек.

Эффект от лайфхака с водой особенно ощутим, когда вы готовите попкорн. Сначала поставьте чашку води в печку без кукурузы и прогрейте ее в течение минуты. Как только таймер прозвенит, замените воду попкорном, причем в идеале его следует пересыпать из пакета в стеклянную миску. Так он приготовится в более влажной среде и не будет столь сухим. Также не используйте специальную программу для этого блюда – микроволновки не улавливают падение уровня влажности и поэтому кукуруза так часто на этой программе подгорает. Специалисты советуют ориентироваться на звук взрывов зерен. Если между ними проходит полных 2 секунды, блюдо готово.

Не бойтесь греть в микроволновке воду, но все же будьте осторожны

Микроволны могут нагревать дистиллированную воду до кипения без образования пузырьков, а такой нагрев может приводить к "взрыву", когда горячая вода после извлечения или контакта с любым предметом сама расплескивается из чашки и может обжечь вам лицо и руки. Поэтому сделайте все, чтобы в воде, которую вы греете, пузырьки образовывались. Для этого, например, используйте старую посуду – она имеет зазубрины и сколы, в которых будет собираться воздух. Также можно погрузить в емкость палочку для еды, она тоже поможет пузырькам образовываться и выходить на поверхность.

Грейте по несколько блюд одновременно

На самом деле внутри микроволновки достаточно места для двух тарелок, если вы поставите их в два "этажа". Поместите в камеру высокий и узкий стакан из толстого стекла. Одну тарелку расположите возле него, а вторую установите на нем. На нагрев таким способом может уйти немного больше времени, ведь объем пищи будет достаточно большим, зато она точно не перегреется и не подгорит.

Используйте фольгу для приготовления мяса

Мнение, что металл нельзя помещать в микроволновку является упрощением, которое впрочем помогает избегать опасности искрения и взрыва. Однако некоторые модели все же допускают использование алюминиевой фольги при приготовлении блюд. Если это о вашем устройстве, вы можете оборачивать тонкие куски мяса, чтобы они не сгорали, пока толстые порции пропекутся. Главное, чтобы фольга плотно прилегала к продукту и не контактировала со стенками или дверцей. Для этого его можно закрепить на мясе с помощью зубочисток.

Предпочитайте круглую посуду

В круглых контейнерах для приготовления в микроволновке энергия распределяется более равномерно, тогда как в квадратных и прямоугольных она может накапливаться и пережаривать блюда. И не забудьте проверить маркировку емкости, пригодна ли она для использования таким образом.

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