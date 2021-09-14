В сети затроллили внешний вид iPhone 13 после презентации. Фото

В сети потроллили вид iPhone 13, который продемонстрировали на презентации Apple во вторник, 14 сентября. Скептически настроенные пользователи еще до представления новых моделей были убеждены, что аппарат вряд ли существенном изменится внешне.

Больше всего, разумеется досталось блоку камеры смартфона. В соцсетях опубликовали множество фотожаб на продукт компании (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что на некоторые моделях смартфонов основные изменения коснулись блока с камерами. Размеры же остались прежними.

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В то же время сами объективы переработаны, а флагман получил рамку из хирургической нержавеющей стали. Кроме того, частота дисплея теперь станет 120 Гц.

Стоимость Iphone Pro Max стартует от 1099 долларов, будут представлены версии со 128, 256, 512 гб и 1 терабайтом памяти.

Напомним, что кроме Iphone компания Apple 14 сентября презентовала новые планшеты iPad умные часы Apple Watch. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию события.