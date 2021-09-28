Количество активных пользователей TikTok превысило миллиард в месяц

Активных пользователей социальной сети TikTok стало больше миллиарда в месяц. Таким образом их количество за год увеличилось в два раза.

Об этом сообщается на сайте соцсети. В июле 2020 года насчитывалось 689 миллионов человек, а в начале 2018-го – 55 миллионов.

Отмечается, что приложение TikTok стало самым скачиваемым в мире. Наиболее крупные рынки – США, Европа, Бразилия и Юго-Восточная Азия.

В сообщении соцсети отметили, что приложение стало любимой частью жизни людей благодаря креативности самих авторов.

Отметим, что Facebook решила создать новую версию соцсети Instagram для детей, младше 13 лет. По заверению руководства, контролировать ее смогут родители, а у детей появиться новый способ коммуникации с друзьями.

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