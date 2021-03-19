Facebook создаст отдельный Instagram для детей младше 13 лет

Одна из крупнейших в мире социальных сетей Facebook решила создать новую версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на внутренние данные IT-компании. Как заявил представитель Facebook Джо Осборн, разработчики стремятся передать свои популярные продукты в руки следующего поколения интернет-пользователей.

"Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое", – пояснил он.

Известно, что аналогичная технология уже существует в самом Facebook – Messenger Kids. Она является версией основного приложения для обмена сообщениями в соцсети, но только для подростков. Там тоже есть возможности родительского контроля. Правила Instagram также предусматривают ограничения по возрасту – пользователь должен быть старше 13 лет.

"Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они присоединиться к приложениям, которые помогают им не отставать от своих друзей. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов – как это сделали с Messenger Kids – которые подходят для детей и управляются родителями", – добавил Осборн.

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