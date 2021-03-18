Аккаунты 8-летней Маханец и 13-летнего Пая в соцсети Likee заблокированы

Соцсеть Likee заблокировала аккаунты 8-летней украинки Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая, из-за отношений которых в Украине разгорелся скандал.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба, отметив важность социальных сетей сознательно относиться к контенту, который у них распространяется, в частности с участием детей.

"После инцидента, который получил резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети Likee заблокированы. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом", – написал он.

"Считаю, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них размещается. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние", – добавил Кулеба.

Полиция уже открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.

При этом мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения, у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".

В свою очередь, психолог Екатерина Гольцберг считает, что поведение Миланы не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. По словам эксперта, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8-летняя украинка публично обратилась к уполномоченному по правам ребенка Николаю Кулебе и предложила ему встретиться лично.