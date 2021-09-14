Чем обрезать деревья осенью: тест-драйв бензопил от мастера

Осень – сезон обрезки деревьев и заготовки дров. Чтобы сэкономить свое время и поберечь нервы, хозяевам следует хорошо подготовиться к работам в саду, заранее позаботившись о необходимом оборудовании. Украинский бренд электроинструментов для строительства и ремонта Dnipro-M вместе с мастером Сергеем Новосельцевым, который профессионально занимается уходом за приусадебными участками, провели тест-драйв новой линейки бензопил и поделились результатами.

Сергей Новосельцев более 10 лет работает с садово-парковой техникой. Мастер испытал инструменты в работе и отметил высокое качество шин и хорошую прокалку зубцов.

"Производители среднего и бюджетного ценового диапазона часто экономят на материалах, но в пилах, которые я тестировал, такого не было. Резиновые ручки – удобные, а плотные резиновые кольца на крышке баков предотвращают протекание топлива. Ни одна из цепей при выполнении работ не растянулась", – говорит Сергей.

Моделями Dnipro-M DSG-40H и DSG-45H мастер распиливал ветви и стволы небольшого и среднего диаметра.

"Эти пилы не требуют много топлива, поэтому они пригодятся для работ в саду и заготовки дров в небольшом домашнем хозяйстве, – отмечает Сергей. – DSG-45H имеет насос-праймер, которым легко подкачивать топливо. Благодаря этому пила запустилась значительно быстрее модели DSG-40H, на которой праймер не установлен".

"Пила DSG-52H имеет оптимальное соотношение мощности и веса. Ею я резал толстые стволы и не уставал. Дубовую колоду диаметром 42 см распилил за 27 с. Эта модель хорошо покажет себя в большом хозяйстве, - рассказал мастер. - Схожий результат продемонстрировал и флагман линейки - DSG-62H. Эта пила имеет длинную шину и мощный двигатель, поэтому ею удобно валить большие деревья и заготавливать дрова в значительных объемах".

"Распиливать дрова на подставке-козле, особенно небольшие бревна, лучше с ассистентом, который будет держать дерево, не давая ему прокручиваться. Также можно сделать фиксаторы для крепления веток. Если вы подтягиваете цепь, поднимите шину вверх, потому что во время работы она будет именно в таком положении. Нельзя слишком сильно затягивать цепи, ведь так они быстро растянутся", – советует мастер.

Особое внимание Сергей обращает на рабочую одежду, выбирая плотные ткани и высокие сапоги.

"Не следует забывать о правилах безопасности. Стоит надевать защитные перчатки и очки, а если работать будете долго – наушники", – напоминает мастер.

Новые бензопилы можно протестировать в работе и приобрести в более чем 380 салонах мастерства Dnipro-M по всей Украине.

Гарантия на инструмент – 3 года. Для новых клиентов действует скидка 200 гривен на первую покупку.