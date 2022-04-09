SpaceX успешно запустила на МКС первую полностью коммерческую туристическую миссию. Видео

Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила на Международную космическую станцию первую полностью коммерческую туристическую миссию. На МКС полетели 4 человека

Запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon состоялся по заказу компании Axiom Space. Об этом стало известно из сообщения в Twitter SpaceX.

"Falcon 9 запускает первую полностью частную пилотируемую космическую миссию на Международную космическую станцию", - гласит сообщение.

Компания всемирно известного изобретателя и бизнесмена Илона Маска запустила на МКС первую полностью коммерческую туристическую миссию Axiom-1. По заказу компании Axiom Space была запущена ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.

Видео дня

На МКС полетели вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия (командир), предприниматель Ларри Коннор (пилот Crew Dragon), канадский инвестор Марк Пети, израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Они вернутся на Землю через 10 дней.

Каждый член экипажа заплатил за возможность лично слетать на МКС по 55 миллионов долларов.

Исторический момент показали на видео.

Напомним, ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что американцы без России и их космического корабля "Союз" будут доставлять своих астронавтов на МКС "с помощью батутов". Илон Маск очень быстро сбил спесь с путинского чиновника, запустив ракету Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon. Бизнесмен запуск 31 мая 2020 года прокомментировал коротко: "Батут работает".

Теперь же на "батутах" Маска в космос отправляются даже туристы.

Маск успешно троллит РФ и из-за вторжения в Украину и распространяемых путинской пропагандой фейков. Так, он высмеял Минобороны РФ из-за фейка о бактериологическом оружии в Украине.

Также бизнесмен потроллил Кадырова и Путина, сначала вызвав российского диктатора на "бой за Украину", а после - пообещав Кадырову, что даст Путину фору, если тот боится принять вызов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что SpaceХ запустила в космос украинский спутник "Січ-2-30". Это произошло в январе, за месяц до начала вторжения России в Украину.