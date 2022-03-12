''Птицы не настоящие'': Илон Маск потроллил Минобороны РФ из-за фейка о бактериологическом оружии в Украине

Американский изобретатель, бизнесмен и миллиардер Илон Маск потролил Минобороны РФ из-за их феерической лжи о бактериологическом оружии, в частности, о якобы использовании птиц для переноса из Украины в Россию возбудителей опасных заболеваний.

Маск у себя в Twitter написал: "Они и не догадывались, что птицы – ненастоящие".

И сопроводил твит забавной "схемой" голубя с указанием, где у него "динамики", где "микрофон" с "камерой", а где - "элементы питания".

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Подписчики шутку Маска оценили – и поддержали. В комментариях опубликовали десятки новых "фактов" о "боевых птицах".

Напомним, ранее Россия запустила бессмысленный фейк о биооружии США в Украине, которое разносят птицы и летучие мыши.

Озвучить этот бред поручили представителю МО РФ Конашенкову, который регулярно выступает с абсурдными заявлениями, то опровергая безумные потери РФ, то рассказывая о том, что в Украину не отправляли срочников, но они оказались в плену, то сообщая о подготовке Украиной войны с Россией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Туск пристыдил обеспокоенные санкциями страны снимком девочки из Украины с оружием в руках.