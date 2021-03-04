У Маска назвали сумму, за которую SpaceX запустит украинский спутник в космос

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Технологии
2,8 т.
Переговоры Украины с компанией Илона Маска

Условия контракта на 1 млн долларов с компанией американского изобретателя Илона Маска SpaceX по запуску украинского спутника дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)" предварительно согласованы.

Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 4 марта, сообщил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. "В Украине теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией", – подчеркнул он.

По словам народного избранника, страна находится за несколько шагов к успешной реализации проекта.

"Цена контракта – 1 млн долларов США, что является чрезвычайно приятной для Украины ценой и в восемь раз ниже той, которая была запланирована с самого начала", – уточнил Наталуха.

"Если все технические препятствия будут преодолены и профильное министерство все сделает вовремя – спутник действительно будет запущен в год 30-летия Независимости Украины", – подытожил парламентарий.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля в США компания Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Однако после взлета многоразовая первая ступень Falcon 9 не смогла совершить управляемую посадку на плавучую платформу в океане, и она упала в воду.

4 марта SpaceX удачно осуществила запуск Falcon 9 с новой партией спутников.

Отметим, что в Украине в 2022 году должен появиться спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX.

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