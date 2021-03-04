У Маска назвали сумму, за которую SpaceX запустит украинский спутник в космос

Условия контракта на 1 млн долларов с компанией американского изобретателя Илона Маска SpaceX по запуску украинского спутника дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)" предварительно согласованы.

Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 4 марта, сообщил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. "В Украине теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией", – подчеркнул он.

По словам народного избранника, страна находится за несколько шагов к успешной реализации проекта.

"Цена контракта – 1 млн долларов США, что является чрезвычайно приятной для Украины ценой и в восемь раз ниже той, которая была запланирована с самого начала", – уточнил Наталуха.

"Если все технические препятствия будут преодолены и профильное министерство все сделает вовремя – спутник действительно будет запущен в год 30-летия Независимости Украины", – подытожил парламентарий.

Напомним:

О том, что Украина ведет переговоры с SpaceX, ранее сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он заявлял, что вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Сич" Украине нужно до конца 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля в США компания Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Однако после взлета многоразовая первая ступень Falcon 9 не смогла совершить управляемую посадку на плавучую платформу в океане, и она упала в воду.

4 марта SpaceX удачно осуществила запуск Falcon 9 с новой партией спутников.

Отметим, что в Украине в 2022 году должен появиться спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX.