Интернет Starlink Илона Маска появится в Украине в 2022-м: сколько стоит предзаказ
В Украине в 2022 году должен появиться спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Услугу предзаказа можно оформить за $99.
Об этом свидетельствуют данные Starlink. На сайте уже сейчас можно сделать предзаказ.
Для оформления предзаказа нужно ввести адрес и внести оплату с помощью банковской карты. Отметим, что запуск состоится лишь в 2022 году.
Ранее услуги предзаказа были доступны только в США, Канаде и Великобритании. Cкорость соединения будет варьироваться от 50 до 150 Мбит/с.
Starlink – проект SpaceX по созданию взаимосвязанной интернет-сети с тысячами спутников, предназначенной для доставки высокоскоростного интернета потребителям в любую точку планеты. Федеральная комиссия по связи два года назад одобрила запуск 11 943 спутников. Компания надеется разместить на орбите 4 425 спутников к 2024 году.
Разработка проекта началась в 2015 году. В мае 2019-го запустили первую группу из 60 спутников-прототипов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Компания SpaceX Илона Маска расширила сферу бета-тестирования своего спутникового интернет-сервиса Starlink, заявив, что теперь принимает предварительные заказы от потенциальных клиентов.
Компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX вывела в космос 143 спутника. Это стало рекордной партией.