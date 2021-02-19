Интернет Starlink Илона Маска появится в Украине в 2022-м: сколько стоит предзаказ

В Украине в 2022 году должен появиться спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Услугу предзаказа можно оформить за $99.

Об этом свидетельствуют данные Starlink. На сайте уже сейчас можно сделать предзаказ.

Для оформления предзаказа нужно ввести адрес и внести оплату с помощью банковской карты. Отметим, что запуск состоится лишь в 2022 году.

Ранее услуги предзаказа были доступны только в США, Канаде и Великобритании. Cкорость соединения будет варьироваться от 50 до 150 Мбит/с.

Starlink – проект SpaceX по созданию взаимосвязанной интернет-сети с тысячами спутников, предназначенной для доставки высокоскоростного интернета потребителям в любую точку планеты. Федеральная комиссия по связи два года назад одобрила запуск 11 943 спутников. Компания надеется разместить на орбите 4 425 спутников к 2024 году.

Разработка проекта началась в 2015 году. В мае 2019-го запустили первую группу из 60 спутников-прототипов.

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