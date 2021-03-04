SpaceX запустила очередную ракету со спутниками Starlink. Яркое видео

В четверг, 4 марта, компания Илона Маска SpaceX удачно осуществила запуск космической ракеты Falcon 9 с новой партией спутников Starlink.

Запуск произошел в 11:24 по киевскому времени из стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде, США.

Отметим, что SpaceX отправила в космос ракету с 60 спутниками на борту. Это уже 20-й запуск спутников на орбиту Земли.

Добавим, что Starlink v1.0 общей массой 15,6 тонны планируется вывести на промежуточную орбиту высотой 270 км и наклонением 53 градусов. Потом аппараты на собственных двигателях должны достичь высоты 550 км. Отделение космических аппаратов от второй ступени ракеты-носителя ожидается в 11:29.

В случае успеха, суммарное количество выведенных на орбиту спутников Starlink составит 1205, включая два тестовых спутника Tintin и 60 спутников Starlink v0.9.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля в США компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Однако после взлета многоразовая первая ступень Falcon 9 не смогла совершить управляемую посадку на плавучую платформу в океане, и она упала в воду.

Отметим, что в Украине в 2022 году должен появиться спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX.