Смартфон постоянно горячий? Чем опасен перегрев телефона

Вы точно замечали, как ваш телефон нагревается во время усиленной нагрузки, такой как длительный разговор или игры. Часто мы воспринимаем это как норму. Это так, если нагрев умеренный, а затем гаджет быстро возвращается к нормальной температуре. Но он может оставаться горячим и в покое и сильно нагреваться во время зарядки. А это уже плохие сигналы. Поэтому нужно знать, почему смартфон горячий и чем это чревато.

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OBOZREVATEL рассказывает о причинах нагрева телефона. А также о последствиях и о том, как предотвратить проблемы.

Из-за чего нагревается смартфон

В системе смартфона есть три группы компонентов, которые могут нагреваться при работе устройства.

В первую очередь это экран. Он нагревается, когда работает на большой яркости или отображает сложный контент. Проблему можно решить уменьшением яркости.

В процессе работы возрастает температура процессора, микросхем памяти, модулей связи, видеочипа. Это естественный процесс. В компьютерах и ноутбуках его компенсируют с помощью активной охлаждающей системы, в смартфоне кулеры установить невозможно, поэтому необходимо следить за состоянием гаджета во время его работы.

Также может нагреваться аккумулятор. Усиленная нагрузка на него возникает при использовании ресурсоемких программ, также она может греться при зарядке, особенно ускоренной или беспроводной.

Какие могут быть последствия перегрева

Высокая температура смартфона может расплавлять клей и разъединять детали, из-за чего они могут даже выпадать. В частности, такая неприятность может произойти с экраном. Также страдают шлейфы, микрофон, динамик. Ослабление соединения деталей увеличивает риск короткого замыкания в системе.

Также высокая температура ускоряет износ батареи. Если аккумулятор нагревается выше 60 градусов, это приводит к необратимым химическим процессам. Аккумулятор может вздуться, а в худшем случае даже взорваться.

Электроника гаджета тоже страдает из-за перегрева. В частности, это приводит к тому, что процесс начинает тротлить – пропускать такты, что плохо влияет на функциональность смартфона. Ухудшается качество работы всех модулей связи.

Как защитить смартфон от перегрева

Прежде всего не перегружайте устройство. Если вы заметили, что оно начало нагреваться больше обычного, закройте все программы и отложите его, чтобы он остыло.

Ни в коем случае не форсируйте этот процесс. Горячий телефон нельзя класть в холодильник или выносить на улицу в холодную погоду. Просто выключите его и дайте температуре вернуться в норму естественным образом.

Также не ставьте раскаленное устройство заряжаться. Этим вы еще больше ускорите износ батареи. В худшем случае это приведет к ее полному выходу из строя.

Если гаджет начал сильно нагреваться, это может означать, что он исчерпал свой ресурс и требует замены. Вы можете обратиться в сервисный центр, который установит причину нагрева, но будьте готовы, что ремонт или покупка нового телефона влетит вам в копеечку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно заряжать смартфон, чтобы сохранить батарею.

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