Как правильно заряжать смартфон: 5 ошибок, которых нужно избегать всегда

Поскольку почти все современные смартфоны поставляются со встроенными аккумуляторами, пользователям приходится делать все возможное, чтобы продлить жизнь батареи, поскольку обычно она является самым слабым звеном даже самого дорогого смартфона. Для этого приходится соблюдать простые правила, которые позволят аккумулятору не испортиться долгие годы.

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OBOZREVATEL напоминает советы производителей, которые не просто так рассказывают, как именно стоит пользоваться смартфоном и как его заряжать, чтобы не навредить батарее.

Только официальные зарядные устройства

Вы можете соблазниться на китайские зарядки для смартфонов, которые обещают быструю зарядку смартфона и стоят значительно дешевле оригиналов, но потом не кусайте локти.

Использование зарядных устройств малоизвестных фирм – это одна из самых больших проблем для аккумуляторов. Они могут перегревать батарею, истощая ее и приводить к сокращению срока жизни. Со временем, в случае использования неофициальных зарядок, можно заметить, что батарея держит заряд все меньше и меньше, пока автономная жизнь смартфона не сократится до нескольких часов.

Опасны для батареи также дешевые беспроводные зарядки, которые не только истощают батарею, но и перегревают ее.

Не разряжайте до нуля и не заряжайте до 100%

Не следует сразу ставить телефон на зарядку, если у вас появилось уведомление о низком уровне заряда. Обычно такое уведомление появляется при разрядке до 20%, после чего смартфон спокойно может проработать еще несколько часов.

Поэтому лучше разрешить гаджету разрядиться почти до конца, но не допускать "нулевой" зарядки.

Также не следует держать смартфон на зарядке ровно до 100%. Все, что выше – 90% заряда – уже достаточно.

Не оставляйте смартфон на зарядке

Почти все современные смартфоны автоматически отключаются от зарядки, достигнув 100%. После этого они начинают использовать батарею, но когда заряд упадет хотя бы на процент – зарядка возобновится.

Такой цикл отрицательно влияет на состояние батареи и истощает ее.

Избегайте высоких температур

Высокие температуры также оказывают негативное влияние на "здоровье" аккумулятора. Именно поэтому не следует использовать телефон, если вы чувствуете, что он перегревается, или пытаться согреть его после использования на морозе.

Перегрев приводит к тому, что батарея потеряет свою емкость и автономная работа телефона сократится.

Не используйте смартфон во время зарядки

Как бы вам ни хотелось сыграть в игры или посмотреть видео во время подзарядки, не делайте этого. Если вы не соблюдаете это простое правило, может возникнуть ситуация, когда батарея будет разряжаться быстрее, чем заряжаться. Это приведет к нагреву аккумулятора смартфона и может повредить его.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, как понять, что батарею смартфона нужно менять.

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